Ana de Armas, chica virtual

México.-La actriz cubana, Ana de Armas se ha posicionado en la industria ho­llywoodense después de haber he­cho una sólida carrera en España, donde comenzó a radicar cuando contaba con apenas 18 años. Esta chica de ojos verdes se abrió paso en Estados Unidos justo cuando fue elegida en 2015 para trabajar al lado de Keanu Reeves en Toc Toc, cinta de suspenso en la que inter­pretó a una chica sin escrúpulos que mete en aprietos al personaje central de la historia.

En tan sólo dos años, con un poco de suerte y de perseverancia, esta actriz de 29 años logró con­vencer a Ridley Scott y Denis Vi­lleneuve, dos de los directores más respetados de Hollywood, para ser parte del elenco principal deBlade Runner 2049, cinta que, sin duda alguna, la cata­pultará a eso que suelen llamar “las grandes ligas”.

Mi equipo supo que estaban buscando mun­dialmente a la actriz para este personaje deBlade Runnerdel que no ha­bía ningún tipo de infor­mación, ya que todo era súper secreto. Sé que es­tuvieron insistiendo bas­tantes veces hasta que lograron que me vieran. Fue un proceso de tres audiciones: la primera en realidad no tenía nada que ver conBlade Run­ner, de hecho me dieron escenas de otra pelícu­la, después de esa prueba tuve que audicionar con Denis Villeneuve (director) y ya para la tercera au­dición se incorporó Ryan Gosling. Fue un proceso que recuerdo, por supuesto, con muchísimos nervios, pero con mucho cariño, ya que el director tiene mucho aprecio y respeto por los actores, dejándo­nos ser en todo momento”, expre­só Ana de Armas, en entrevista conExcélsior.

La actriz nacida en Santa Cruz del Norte, La Habana, fue elegida entre cientos de aspirantes para ponerse en la piel de Joi, el obje­to virtual, íntimo y amoroso –de­bido a que se trata de un filme de ciencia ficción– de Ryan Gosling, quien lleva el peso de toda esta his­toria que funge como secuela de aquel clásico fílmico de 1982 lla­madoBlade Runnerque, basado en la novela de Philip K. Dick¿Sue­ñan los androides con ovejas eléc­tricas?, fue dirigido por Ridley Scott teniendo dentro de su elenco a Ha­rrison Ford.

“Ridley Scott siempre lo ha dicho:Blade Runnerfue concebi­da para hacer más de una pelícu­la. Desde esa primera cinta te das cuenta de que esta historia tiene que continuar y no se puede que­dar así. El mensaje, el concepto y todas las preguntas con las que te deja esa película necesitan una continuación. Por distintos moti­vos no se hizo una secuela y yo creo que se tardó tanto porque las per­sonas involucradas en el proyec­to estaban esperando la historia adecuada y segundo, estaban es­perando a la persona correcta que tomara las riendas. Fue por eso que tuvieron que pasar 35 años para expandir ese fascinante universo coBlade Runner 2049”, detalló la actriz hace unas semanas durante su visita a la Ciudad de México para promover el filme.

Así como en la primera entre­ga deBlade Runner,que contó con el trabajo actoral de Ha­rrison Ford, entonces de 40 años, hoy de 75,Bla­de Runner 2049tuvo el apoyo de Ridley Scott, quien ahora se pasó de la silla de director a la de productor. Esto dado que cuando se le dio luz verde a este filme, él se encontraba dirigiendoAlien: Covenant.

A ellos se sumó el ca­nadiense Ryan Gosling, quien encarna al agente “K”, un oficial de la Poli­cía de los Ángeles que se da cuenta de que las co­sas no son como se las han contado, así como Robin Wright, Dave Bau­tista, Jared Leto y Sylvia Hoeks.

“Trabajar con estos actores tan maravillosos y con estos grandes directores a los que he admirado durante tantos años, fue una ex­periencia de mucho aprendizaje y de honor. Era un poco surrealista estar en el set vestida de una ma­nera particular, con esos sets que eran tan reales y de pronto voltear y tener a todos esos actores, era como estar en el mundo deBlade Runner.A veces había que pelliz­carse un poquito para darse cuen­ta de que estaba haciendo esta obra”, acotó Armas, a quien se le podrá ver en cines a partir de hoy (viernes).

Antes de Blade Runner, a Ana se le vio trabajar por segunda ocasión con Keanu Reeves en el thriller Hija de Dios (2016) y después con Éd­gar Ramírez y Robert DeNiro en la cinta biográfica Manos de piedra, inspirada en el pugilista panameño Roberto Durán. En fechas recientes a Armas se le ha relacionado sen­timentalmente con el venezolano Édgar Ramírez.

