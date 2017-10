Beneficios del Altruismo; cómo tu bondad hacia los demás te hace bien a ti

Por Elizabeth Scott, MS / Alfonso López-Collada|

Hace mucho se dice que es mejor que recibir, y ahora nos enteramos de que hay investigaciones que demuestran que tal cosa puede ser totalmente cierta. Conoce los beneficios del altruismo y cómo puede ayudarte a reducir tu nivel de estrés.

El sustento científico del “cliché” nos indica que, aunque muchos nos sentimos con demasiado estrés y preocupación como para preocuparnos en ayudar a otros a cargar sus costales –o nos gustaría pensar en hacer buenos actos cuando tengamos más tiempo disponible, energía y dinero–, el altruismo es una recompensa en sí mismo y de hecho puede aliviar tu estrés.

Los actos altruistas pueden mejorar tu calidad de vida de varias maneras y vale mucho la pena el esfuerzo para hacerlos. Aquí encuentras algunas ideas para ayudarte ayudando a los demás:

Bienestar sicológico

Varios estudios muestran que el altruismo es bueno para tu bienestar emocional y puede mejorar sensiblemente tu paz mental. Por ejemplo, una prueba detectó que los familiares de pacientes de diálisis, trasplantes y de otros pacientes, que se ofrecieron como voluntarios para cuidarles, mostraron crecimiento personal y bienestar emocional.

Otro estudio en pacientes con esclerosis múltiple (EM) mostró que quienes ofrecieron mejor apoyo a los pacientes de EM experimentaron mayores beneficios que otros auxiliares, incluso una mejoría más pronunciada de su confianza, estado de alerta, autoestima, depresión y desempeño diario. Los que ofrecieron apoyo generalmente encontraron que sus vidas mejoraban dramáticamente.

Mayor apoyo social

La investigación muestra también que generalmente lo que va, regresa. Más específicamente: cuando la gente hace sacrificios personales altruistas, termina cosechando lo que sembró en forma de favores a los demás.

Tales personas se ganan la reputación de ser altruistas y acaban recibiendo favores y buen trato de otros a quienes incluso tal vez no hayan ayudado directamente. El apoyo social y la gentileza que te ‘ganas’ con el altruismo, combinados con los buenos sentimientos que tienes con sólo ayudarle a alguien en algo, recompensan de sobra los sacrificios hechos en nombre del altruismo.

Mantener la perspectiva

Mucha gente no se da cuenta del fuerte impacto que tienen sus comparaciones en sus perspectivas. De cualquier manera, tus expectativas de la vida y la gente con la que te compares pueden marcar una verdadera diferencia en tu nivel de satisfacción en la vida. Por ejemplo: tu casa puede parecerte poca cosa si la comparas con las salas que ves en las páginas de revistas de decoración, o palaciega y opulenta comparada con las casas en las que vive la gente más pobre de nuestro país y de otros países pobres.

Ayudar a quien lo necesita, especialmente a la gente menos afortunada que tú, puede darte la perspectiva de lo afortunado(a) que eres de tener lo que tienes en la vida –sea salud, dinero o un lugar seguro para dormir– y ayudarte a enfocarte menos en lo que sientes que te hace falta. Ayudar a los demás con sus problemas también puede ayudarte a ti a tener una perspectiva más positiva hacia las cosas que hay en tu vida y te causan estrés.

Mejor comunidad

Cuando haces algo bueno por alguien más frecuentemente los efectos positivos rebasan el binomio tú + la-otra-persona, influyendo a toda tu comunidad. Uno de mis ejemplos favoritos sobre este fenómeno es el de la película “Cadena de Favores”, en la que las buenas acciones de un niño tienen consecuencias positivas de muy largo alcance.

Cuando haces algo bueno por los demás, generalmente propicias que ellos hagan algo bueno por otros, y el fenómeno crece. Tus hijos y tus amigos pueden ver en ti un buen ejemplo y tener también conductas altruistas. Como dijo Ghandi: “Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”, y claro que puedes contribuir a una comunidad más positiva.

Alivio del estrés

Cuando te sientes cansado(a) y abrumada(o), puedes sentirte con menos capacidad para dar. Pero los actos de altruismo pueden ser una excelente opción para aliviar tu estrés.

Los estudios muestran que el acto de dar puede activar el área del cerebro asociada con los sentimientos positivos, lo cual levanta tu espíritu y te hace sentirte mejor entre más das.

Y dado que el altruismo puede llevarte al bienestar emocional duradero, a una mejor perspectiva, a tener un efecto positivo en los demás y una mejor reputación social, ciertamente cumple como opción saludable para relajar tu estrés y aumentar tu satisfacción en la vida.

Fuentes: Brunier G, Graydon J, Rothman B, Sherman C, Liadsky R. The Psychological Well-Being of Renal Peer Support Volunteers. Journal of Advanced Nursing.

Schwartz CE, Sendor M. Helping Others Helps Oneself: Response Shift Effects in Peer Support. Social Science and Medicine.

Harbaugh WT, Mayr U, Burghart DR. Neural Responses to Taxation and Voluntary Giving Reveal Motives for Charitable Donations. Science, June 2007.