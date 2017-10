Conquistó la UNAM 21 medallas en Regional de Gimnasia Artística

Con una cosecha de 21 medallas, seis de oro, siete de plata y ocho de bronce, concluyó la participación del equipo de gimnasia artística de la UNAM, integrado por 35 competidoras, durante el Campeonato Regional de la especialidad, Zona Centro, niveles 3, 4 y 5, que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

Karla Damián, de la Facultad de Ciencias, fue la atleta puma más destacada con cinco medallas: dos de oro en salto de caballo y en el all around; además un par de platas en la viga de equilibrio y manos libres, así como un bronce en las barras asimétricas, todas en nivel 3 categoría “E”, la misma donde Andrea García, de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, se agenció preseas de primer lugar en salto de caballo, de segundo en barras asimétricas y tercero en el All Around, ambas entrenadas por la profesora Kalina Dimitrova.

Igual de destacada fue la participación de Judith Pérez Galeana, integrante de la Asociación de Gimnasia de la UNAM (AGUNAM), quien se colgó medalla de oro, en piso, así como dos platas en Barras y All Around, respectivamente, todas de Nivel 3 categoría “B”, dirigida por el entrenador Enrique Espinosa.

El resto de las medallas doradas en este certamen cayeron por conducto de Valeria Aparicio (AGUNAM) en piso nivel 5 categoría “C”, así como de Stephanie Gómez (Prepa 9) en viga de equilibrio dentro del nivel 3 “E”.

Por lo que respecta a las platas, María Velasco (Prepa 9), en nivel 4 “E”, se llevó una en salto; misma prueba en la que Mestli Pérez (AGUNAM) ganó una más, en el mismo nivel, pero de categoría “C”.

En cuanto al resto de los bronces, Michelle Mora (Prepa 9) se agenció uno en piso, Nivel 4 “E”, en tanto que Dalia López (Prepa 5) lo hizo en Viga de equilibrio, misma prueba donde Ana Celedón se colgó una, pero en nivel 3 “D”, al igual que Sofía Matehuala (nivel 3 “B”), quien logró dos bronces, una en viga y una más en piso, aparato donde Ixchel Hernández también se agenció una al empatar con su compañera de equipo. Las tres gimnastas integrantes de la asociación auriazul.

Las gimnastas de Prepa 9 son dirigidas por el profesor Víctor Angoa y el resto de las integrantes de la asociación por Azul Almazán y Carlos Pérez.

Además de las medallas obtenidas, 26 integrantes del equipo auriazul superaron las 32 unidades en el all around, lo cual les acredita para ascender al nivel inmediato superior del que compitieron en esta justa.

A la justa avalada por la Federación Mexicana de Gimnasia, acudieron cerca de 300 competidores de las asociaciones de la especialidad de los estados de Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Puebla y los equipos representativos del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la UNAM, que conforman la Región 4 para la Federación Mexicana de Gimnasia.