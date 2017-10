David Bisbal también es mexicano

México.-Desde hace poco más de 15 años David Bisbal ha encon­trado un espacio muy espe­cial en el corazón del público mexicano. Su relación con nuestro país siempre ha sido de cariño y empatía, por lo que realizar un homenaje a uno de los compositores po­pulares más reconocidos del país es, para él, un gran honor.

Si no te hubieras ido es la canción con la que el cantan­te español se une, junto al do­minicano Juan Luis Guerra, al disco homenaje a Marco An­toni Solís: Todos somos Más, y la cual llega hoy al públi­co en todas las plataformas digitales.

“Estoy súper contento por­que es una gran canción que tiene varios regalos en su in­terior. Primero recibí la invita­ción de si quería participar en el homenaje a Marco Antonio y dije: ‘por Dios y por la Virgen que quiero’ ya que es un artista y una persona que siempre he admirado y que conozco des­de hace tiempo, sino que en el último tiempo fuimos compa­ñeros en La voz México y ahí se reforzó una amistad mu­cho más fuerte, mucho más presente.

Por otro lado, Si no te hubieras ido es una de las canciones que más han repre­sentado la carrera de Marco Antonio en el mundo entero como mexicano y a México en muchos lugares, además esta canción me cumplió el sueño de cantarla y compartirla con un artista al que también ad­miro mucho que es Juan Luis Guerra, escuchaba sus can­ciones desde pequeño”, dijo Bisbal a Excélsior en entre­vista telefónica desde Madrid.

Para Bisbal la oportunidad de homenajear a quien fuera uno de sus compañeros du­rante la tercera temporada de La voz México fue única, ya que además de tener una re­lación de amistad con Solís, también reconoce que desde el primer momento que lle­gó a México la gente lo recibió con los brazos abiertos, ha­ciéndolo sentir un mexicano más.

“Marco Antonio signifi­ca mucho para mí, es uno de los artistas más completos, uno de los compositores de esta generación que más éxi­tos ha tenido y que ha representado al pueblo mexicano en todo el mundo, pero, sobre todo, que es una persona hermo­sa, de esto yo me di cuenta cuando es­tuvimos graban­do diariamente La voz… por lo tanto estar dentro de este maravilloso proyecto Todos somos Más y que la dis­quera haya elegido esta can­ción como el primer sencillo me llena de satisfacción.

Me siento un mexicano más porque desde la prime­ra vez que fui me recibieron con los brazos abiertos, me doy cuenta de que han tenido muy buenos representantes de la música que han llevado la cultura y el regional a mu­chos países y eso me hace sentir muy orgulloso”, señaló.

Si bien el título del álbum Todos somos Más —produ­cido por Emmanuel del Real (Café Tacvba) y grabado en Abbey Road Studios y Capitol Records— para Bisbal, y tras los acontecimientos sucedi­dos a causa de los sismos que afectaron Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, la frase ha tomado un significado aún más fuerte y solidario para el español.

“La unión hace la fuerza y precisamen­te hace unos días hice un homenaje, en uno de mis conciertos, a la unión del pueblo de México porque ante las adversidades y estos pro­blemas que hemos te­nido con los terremotos que sacudieron el país, el voluntariado fue increíble, no importaba quién fuera, si tuvieran algún impedi­mento físico, no pararon en ayudar para poder encontrar vida, a mí me pareció algo grandísimo. Hablé con Chris­tian Nadal y le dije que no sólo iba a cantar en México, sino que lo iba a traer a España y le íbamos a hacer un homenaje a la gente de México, es para quitarse el sombrero ante todo el trabajo que han hecho estos días de rescate.

Una foto que compartí en mis redes sociales de un so­breviviente rescatado donde se ven las manos del pueblo unidas para rescatar a una persona, eso, eso… sé que hay mucho sufrimien­to, pero ver cómo se unían para res­catar a los sobrevi­vientes para mí es de las cosas más valiosas del pueblo de México. Con este título del disco creo que deberíamos preguntarle a Marco Antonio qué es lo que quiere reflejar, pero sin dudas, lo que a mí me refleja, es que la unión y el amor de todos al final es mucho más grande que todo lo demás”, puntua­lizó el originario de Almería.

Es esa cercanía y empatía con México lo que tiene a Bis­bal emocionado por regresar a cantar al país que lo reci­bió de forma tan cálida cuan­do era un ‘chaval de rizos’ en 2002. Será el próximo 14 de noviembre cuando David Bis­bal presentará su más recien­te disco, Hijos del Mar, en el Auditorio Nacional en donde no descarta hacer un home­naje al pueblo mexicano y, además, prepara una muestra de su solidaridad.

Dentro de muy poco esta­mos de regreso en México; el 9 de noviembre en Monterrey, el 14 en Ciudad de México y el 18 en Acapulco”, dijo.

