Otorgan Premio Nobel de Literatura 2017 a Kazuo Ishiguro

Londres – El Premio Nobel de Literatura 2017 fue otorgado al autor inglés, Kazuo Ishiguro, quien nació en Nagasaki, Japón, pero reside en Reino Unido desde hace hace más de cinco décadas.

Los organizadores del Premio Nobel 2017 lo definieron como un escritor de novelas “de gran fuerza emocional (que) ha desenterrado el abismo debajo de nuestra conexión ilusoria con el mundo”.

En la página oficial del Premio Nobel, un 60 por ciento de los encuestados respondió que no ha leído sus libros.

Sus novelas más conocidas “Never Let Me Go”, “The White Countess” y “The Remains of the Day” han sido llevadas a la pantalla grande.

Nacido en 1954, Ishiguro es reconocido como uno de los más reconocidos escritores en lengua inglesa.

Se mudó a Inglaterra con su familia cuando tenía apenas cinco años de edad.

Ishiguro, quien recibió el título de OBE (Orden del Imperio Británico) en 1995 ha ganado numerosos premios literarios.

Su esposa Lorna MacDougall, con quien está casado desde 1986, ha sido una exigente consejera literaria a lo largo de su carrera.

En una entrevista con el diario Financial Times en 2015, Ishiguro comentó que con su último libro “The Buried Giant” su esposa le dijo después de 50 o 60 páginas que tenía que volverlo a escribir.

“Lo leyó y me dijo, ‘esto es terrible, no funciona. No puedes cambiar nada. Tienes que comenzar desde el inicio, completamente desde cero”, comentó Ishiguro.

En las redes sociales Kazuo Ishiguro es trending topic y la comunidad literaria y aficionados en el Reino Unido celebraron su nombramiento a través de Twitter.

Su libro “Never Let Me Go” es parte de la lista de textos recomendados en las escuelas secundarias públicas de Inglaterra.

Ntx.