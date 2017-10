“Ramón” incomunica a comunidad de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- Por una total descoordinación entre áreas del gobierno del Estado, ayer falleció el bebé de Teresa Pelaez Jiménez, mujer de 31 años de edad, quien esperó en su comunidad, Chiquihuitlán de Benito Juárez, más de 5 horas una ambulancia aérea que nunca llegó ante la imposibilidad de trasladarse al hospital más cercano vía terrestre ante los derrumbes ocasionados por la tormenta tropical Ramón.

El presidente municipal de Chiquihuitlán, Héctor Quiroz Altamirano, aseguró en entrevista que hasta este momento nadie le ha dado una explicación del porqué la ambulancia no llegó cuando la solicitó, a pesar de que el clima en esta comunidad permitía el traslado aéreo.

“Me siento con un mal sabor de boca, nunca llegó la ayuda y mande fotos de como estaba el clima, llevamos 48 horas del desastre por la tormenta tropical y nadie ha venido a ayudarnos, no hay paso por el camino por eso no pudimos trasladar a la mujer”, señaló.

Acusó que esta falta de ayuda representa una negligencia porque desde la 10:00 de la mañana de ayer estuvo llamando al gobierno estatal y le respondian que ya estaba despegando el helicóptero que al final no llegó. “Hago un llamado al gobierno del Estado para que nos ayude y no nos deje porque no somos animales, somos seres humanos”, recordó.

Cabe señalar que la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno, informó ayer alrededor de las 13:00 horas que la ambulancia aérea había realizado el traslado de una mujer embarazada de Chiquihuitlán al hospital de Cuicatlán.

Aquí parte del comunicado: En la región Cañada, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), trasladaron vía aérea a Teresa M. P. J. de 31 años de edad, al Hospital General de Cuicatlán “Doctor Alberto Vargas Merino”, quien presenta un embarazo de riesgo de 36 semanas de gestación. Se informó que la paciente presentó un diagnóstico de ruptura prematura de membrana, por lo cual era de vital importancia coordinar acciones para su atención médica de emergencia en el hospital más cercano…

La declaración del edil fue confirmada por el delegado del IMSS, Juan Díaz Pimentel, quien señaló que el helicóptero no pudo despegar de Ixtepec por las condiciones climatológicas.

“Se le intentó sacar por vía aérea pero los helicópteros no pudieron despegar de Ixtepec por las condiciones climatológicas, la paciente no tuvo labor de parto, se le rompió la membrana, dio a luz un producto muerto, realizaron 8 horas de camino hasta llegar al hospital, ahí llegaron a las 2:00 de la mañana de este viernes”.

Dijo que la paciente se encontraba estable, ya que le habían practicado una histerectomía. “El edil debe saber que uno se está rompiendo el alma por esta contingencia, es fácil criticar, el IMSS no tiene helicóptero, se le pidió al gobierno y no pudo despegar, tampoco se va a exponer la vida de los pilotos”, manifestó.

Díaz Pimentel puntualizó diciendo: “debe entenderse que hay cosas que no están en nuestras manos”.