U2 graba videoclip de altura en la CDMX

México.La banda irlandesa U2 filmó la tarde de ayer el videoclip de su nuevo sencillo Get Out on Your Own Way, que se desprende de su nueva producción discográfica Songs of Experience, en la azotea de un edificio de la Ciudad de México.

El edificio Expo Reforma, ubicado en la zona Centro de la CDMX, fue ambientado con calaveras, alebrijes, flores de cempasúchil, papel picado y otros adornos tradicionales de nuestro país.

Fuentes cercanas a la grabación del clip señalaron que los cuatro integrantes del grupo estuvieron alrededor de cuatro horas en la azotea de este edificio.

Con el concierto, U2 abrió la parte de la gira Latinoamericana que celebra la publicación del disco The Joshua Tree (1987).

La agrupación liderada por Bono partió a Bogotá, donde se presentará este 7 de octubre, para luego continuar por Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile y concluir su recorrido mundial en Sao Paulo, Brasil.

