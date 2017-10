Excombatientes del Che participan en homenaje al icono revolucionario

Vallegrande, Bolivia. Los militares cubanos Harry Villegas y Leonardo Tamayo regresaron a esta ciudad boliviana después de 50 años para conmemorar el cincuentenario de la muerte del legendario Ernesto Che Guevara, y participar en los actos que encabezará el presidente de Bolivia, Evo Morales.

“Para mí son recuerdos muy fuertes, pero los logros que ha alcanzado este pueblo por la vía no guerrera, no armada, sino por la vida pacífica, que no quiere decir que no haya que defenderla, satisface”, indicó Villegas, conocido como “Pombo”, en declaraciones publicadas por la agencia noticiosa boliviana ABI.

Villegas, ahora general de las Fuezas Armadas de Cuba, y Tamayo, quien tiene grado de coronel, fueron integrantes de la columna guerrillera que el Che Guevara encabezó entre 1966 y 1967 en Bolivia, y que fue diezmada y derrotada por los militares bolivianos.

“Pienso que las aspiraciones del Che y de todos los compañeros que cayeron aquí se cumplen”, dijo el militar, que luchó bajo las órdenes de Guevara en la Revolución Cubana, en el Congo y en Bolivia.

Villegas consideró que las revoluciones no se realizan para el mal de los pueblos, sino para mejorar sus condiciones de vida.

“Siempre se nos dijo: ustedes no son los jefes, ustedes vienen a enseñar, entonces, imagínense estar otra vez 50 años después por donde tuve que correr tanto, en donde tuve que pelear, es una emoción indescriptible”, expresó.

El coronel Tamayo, conocido como “Urbano”, manifestó que regresar a Bolivia significa revivir las enseñanzas y el legado de Guevara, que es luchar por la igualdad y el bienestar de los pueblos.

El 9 de octubre de 1967, el Che Guevara y varios de sus hombres fueron capturados y ejecutados de manera clandestina por el ejército boliviano, y 30 años después, en 1997, sus restos fueron encontrados en una fosa común en Vallegrande, departamento de Santa Cruz.

El gobierno del presidente Morales ha preparado varios actos para conmemorar los 50 años de la muerte de este icono revolucionario, entre los que figuran una peregrinación que iniciará mañana domingo y culminará en el poblado de La Higuera, municipio de Pucará, provincia de Vallegrande.

En La Higuera, lugar donde fue ejecutado el Che y seis de sus hombre, Morales depositará una ofrenda floral, dijo este sábado la ministra de Comunicación Gisela López, a la agencia ABI.

“El presidente tiene todas las intenciones de caminar hasta La Higuera, probablemente no todo el recorrido por cuestiones de tiempo. Él va a caminar, pensamos unos dos kilómetros, pero tiene toda la predisposición de poder depositar una ofrenda floral en homenaje del Che Guevara”, indicó.

Detalló que Morales llegará a Vallegrande, a 60 kilómetros de La Higuera, con tienda de campaña y bolsa de dormir, para instalarse en el campamento donde están representantes de organizaciones sociales que participan en la conmemoración del cincuentenario de la muerte del revolucionario argentino-cubano.

El lunes, Morales participará en los actos centrales junto a autoridades cubanas, familiares y combatientes de la guerrrilla del Che, además de personalidades de la literatura y delegaciones extanjeras.

Desde el jueves Vallegrande es escenario de diferentes actividades políticas, sociales, culturales, que se llevan acabo en momoria de Guevara, quien fue médico, escritor, periodista, político y militar.

