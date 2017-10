Frente Ciudadano no está supeditado a una persona o grupo: Mancera

México. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, descartó inscribirse como candidato independiente a la contienda para la Presidencia de la República, y afirmó que por el momento está concentrado en atender las necesidades de los capitalinos, especialmente los afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado.

Asimismo, indicó que tras la salida de Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), el Frente Ciudadano por México sigue adelante, pues el proyecto no se trata de una sola persona, sino sino que es una lucha de voluntades.

Tras hacer un balance del sismo del pasado 19 de septiembre en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, habló con los medios de comunicación sobre este tema y desechó que se inscribirá como candidato independiente a la contienda para la Presidencia de la República.

Al responder a la pregunta sobre si la salida de Zavala del PAN, puede por una parte debilitar al Frente que se ha conformado rumbo a los comicios del 2018, y por otra fortalecer su posición como aspirante a la Presidencia dejó claro que “el Frente es un proyecto que busca hacer una transformación al régimen de nuestro país, que quiere hacer un nuevo planteamiento de gobierno de coalición y, por lo tanto no está supeditado a una persona o a un grupo de personas.

“Me parece que ahí, la suma de las tres fuerzas políticas que hoy lo están encabezando tiene consigo muchas voluntades y a millones de personas. Entonces, no es una sola persona la que puede determinar el destino del frente, ni siquiera en su futuro inmediato”, expresó.

El mandatario capitalino añadió que “las etapas que han marcado la construcción del Frente, hasta donde yo me he quedado en la información es, primero, su construcción, que se apostó que no se haría y ya está.

“Segundo, el planteamiento de propósitos, causas y ruta de trabajo, ya está. Validación por parte del INE, que ya está, y consolidación del proyecto. La parte propia de escoger a un candidato o a una candidata pues esa es una tarea que viene en una fase posterior”.

Mancera Espinosa mencionó que “hay una carta que dice que será un método democrático, lo que a mí me parece muy bien. Debe haber un método democrático, abierto, transparente en la decisión, a fin de diferenciar de otros proyectos”.

En este contexto, indicó que no se inscribirá como candidato independiente, pese al apoyo que ha recibido de varias personas, “nos enseñaron firmas, nos enseñaron muchas cosas, pero la verdad es que en este momento mi único foco es la Ciudad de México, tengo que estar 100 por ciento concentrado, y lo estamos haciendo”.

NTX