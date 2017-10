Ni la vio, ni la escuchó….y se fue

Por Francisco Garfias.

Alertas las hubo. Aquí mismo publicamos hace meses que Felipe Calderón nos advirtió que si Ricardo Anaya se aferraba a la candidatura presidencial, iba a haber una fractura en el PAN.

Pero el “joven maravilla”—como lo bautizó López Dóriga- no escuchó. Le ganó la condición humana. Se lo comió la ambición.

Pudieron más sus ganas de ser lo que Roberto Gil llamó “presidente plurinominal”, que mantener unido al partido en año electoral.

Fue excluyente, unilateral, sordo a los llamados que le hicieron dentro y fuera del PAN para que no utilizara al partido para sus proyectos personales.

Pero siguió con su estrategia: No renunció a la “doble cachucha” candidato-dirigente. Eliminó la elección interna en el PAN, con el argumento de que los candidatos saldrían de las negociaciones en el Frente.

Y vive en la paradoja: Quiere ser candidato presidencial del Frente Ciudadano Mexicano, pero sin permitir que los ciudadanos elijan a ese candidato.

Para justificar su postura, dice que se puede colar la mano del PRI y el Gobierno Federal en la elección abierta del candidato del Frente.

¿No será que hay arreglo para que él se quede con la candidatura presidencial; Barrales con la de Jefe de Gobierno, y Dante con una eventual Jefatura de Gabinete? Son preguntas que le copiamos a los suspicaces.

Las consecuencias de sus políticas excluyentes de allí están.

Margarita renunció ayer formalmente al PAN, luego de 33 años de militancia. No es asunto menor. Es la panista mejor ubicada en las preferencias electorales rumbo al 2018, solo detrás de Andrés Manuel López Obrador.

“Es un error que beneficia al PRI”, dijo Anaya en un video hecho in extremis para tratar de hacer un control de daños.

Pero la decisión no solo beneficia al PRI. Margarita ya está fuera de la contienda por la candidatura presidencial del PAN y del Frente. Ya hizo publica la intención de registrarse como candidata independiente.

Anaya está en la mira del gobierno y el PRI. Si el político queretano tiene cadáveres en el closet, se los van a sacar a su debido tiempo.

Al jefe panista lo apoya la estructura del partido ¿Pero el votante panista? ¿No se irá con Margarita? ¿O hasta con Meade en un esquema de voto útil?

Todavía ayer escribí que tenía mis reservas de que Zavala abandonara el PAN. El error de cálculo me llevó a suponer que todo era una estrategia para presionar a la cúpula del PAN y obligarla a negociar.

Pero la decisión estaba tomada. La otrora primera dama no toleró el aislamiento al que la tienen sometida desde hace dos años, cuando le negaron una diputación federal.

Jura que la dirigencia no le permite participar en ningún cargo.

Felipe se va también del PAN, a juzgar por sus declaraciones. “Yo voy donde vaya Margarita”, dijo.

Saque usted sus conclusiones.

* * *

Ernesto Cordero es una figura emblemática en esta historia. Ha estado con los Calderón-Zavala en las buenas y en las malas.

Es presidente de la mesa directiva del Senado a pesar de la oposición del jefe nacional.

Lo buscamos ayer para conocer sus planes frente a esta coyuntura. Por lo pronto no se va del PAN junto con Margarita. Va a evaluar.

Su voto el primero de julio del 2018 ya lo tiene decidido. Cruzara la boleta por la otrora primera dama. “Margarita se lleva los votos, Ricardo se queda con la estructura”, subrayó.

El ex secretario de hacienda se dijo convencido de que no habrá éxodo de azules. La propia Margarita les pidió que no se salieran. Tampoco comparte la idea de que la publicitada renuncia de la señora beneficiará al PRI.

“El tiro va a ser con López Obrador. El PRI va en tercer lugar. Margarita será una alternativa para los que no queremos que Andrés Manuel sea el próximo presidente de México”, dijo.

La misma pregunta le hicimos a Javier Lozano, otro de los senadores rebeldes del PAN. ¿Va a renunciar al partido? Respuesta lacónica pero contundente: “negativo pareja”.

* * *

Pasadas las 14:30 horas, Zavala entregó su renuncia en el CEN del PAN y de allí se fue a una entrevista con Joaquín López Dóriga. Informó de su decisión a la gente en un video que subió a redes sociales.

“Es claro que quien me compite ha coptado los órganos del partido. Ha terminado por entregar las decisiones del PAN más importantes a otros. Durante este tiempo, antes de fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN.

“Durante dos años, ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante. Se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Y con este pretexto se han cancelado las elecciones internas del partido”.

Por esas y otras razones, presentó ayer su renuncia al PAN. Ni caso hizo al llamado que le hizo Ricardo para “realizar un último esfuerzo” para dialogar y alcanzar un acuerdo.

“Llevo dos años buscando diálogo, La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos”, escribió Zavala en su cuenta de Twitter.

* * *

Hoy se registra el Bronco como candidato independiente. A las 10 de la mañana acudirá a las instalaciones del INE para registrarse. Solo le falta levar 865 mil firmas de apoyo.

El gobernador de Nuevo León finalmente hará lo que tanto criticaba: Chapulinear.

El INE, por cierto, amplió seis días el plazo para registrar su intención de ser candidato presidencial independiente.

Han formalizado, o están por hacerlo, Pedro Ferríz de Con, Armando Ríos Piter; “El Bronco”. Margarita Zavala lo hará en breve.

Tres de los cuatro tienen pasado partidista.

También lo han hecho: Alfredo Pérez Mata, Alfonso Trujano, Francisco Gerardo Becerra, Wendolín Gutiérrez, Héctor Luis Javalois, Édgar Portillo y Roque López Mendoza.

Fin.