Ricardo Anaya está destrozando al PAN: Cordero

México. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, afirmó que Ricardo Anaya está destrozando al Partido Acción Nacional (PAN) y le está negando la oportunidad de volver a gobernar México en el 2018.

Entrevistado al término de la ceremonia para conmemorar el 104 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, subrayó que la renuncia de Margarita Zavala al PAN no fue un error, “esto es consecuencia de Anaya. Anaya es el responsable de todo esto”.

Indicó que “yo creo que la decisión de la señora Zavala lo que nos da a todos los mexicanos es una alternativa que no estaba en la boleta. Una propuesta de defender las libertades económicas de este país, las libertades políticas, una alternativa de bien común, de un gobierno subsidiario, una alternativa que refleja experiencia de gobierno”.

Cordero Arroyo agregó que “hay que recordar que el PAN ha gobernado México del 2000 al 2012 y lo hizo bien. Lamentablemente en el Frente, el PAN estaba desdibujado; no había una alternativa que defendiera los principios, las banderas de toda la vida del Partido Acción Nacional”.

En este sentido, señaló que “con la llegada de Margarita Zavala, ahora sí que a la boleta, le da una alternativa al electorado mexicano que no existía cuando nada más estaba el Frente y el PAN desdibujado dentro de ese Frente”.

El presidente del Senado sostuvo que “el Frente no he acabado de entender qué es, si defienden las posturas ideológicas del PRD, del PAN, de Movimiento Ciudadano. La verdad no se entiende qué es el Frente”.

Respecto de quien se beneficia con los problemas que están ocurriendo en el seno del PAN, afirmó que “yo creo que lo demuestra es una fractura profunda dentro del Partido Acción Nacional, repito, ocasionada por Ricardo Anaya, quien le ha hecho mucho daño al partido y, bueno, así las cosas”.

Reiteró que Margarita Zavala tomó una decisión valiente, “una decisión que no le dejaron de otra. Como panista le agradezco que nos dé a los mexicanos la posibilidad de tener una alternativa verdaderamente panista en la boleta, porque el Frente no representa a los panistas”.

Indicó que a Margarita Zavala le va a ir muy bien como candidata, “empezará a crecer, se va a llevar el voto panista. Hay que recordar, Anaya se va a quedar con la militancia y la estructura del PAN, con esa estructura clientelar del Partido Acción Nacional, pero Margarita se va a llevar los millones de votos simpatizantes del PAN”.

Por último, Cordero Arroyo precisó que “todas estas mexicanas, mexicanos que simpatizan con el PAN sin ser militantes, bueno, pues ese voto se lo va a llevar Margarita y yo creo que va a tener una campaña muy exitosa y por supuesto cuenta con mi simpatía, cuenta con mi apoyo y contará con mi voto”.

NTX