“Tómelo con calma”

México Resiliente

Nuestro país se ha caracterizado por su capacidad para recuperarse de situaciones adversas; no necesariamente nos referimos a los daños y situaciones de riesgo, que nos dejan fenómenos naturales como los sismos del mes de septiembre, o los huracanes de agosto; me refiero a las distintas crisis económicas y sociales de las que hemos salido airosos, o situaciones sociales en las que pareciera por momentos, que un brote o un estallido sería inminente (gasolinazo del 2017, conflictos magisteriales del 2014, o lo vivido por más de una década con la CNTE en Oaxaca, Ayotzinapan, etc…) un sin fin de conflictos y momentos, en los que los riesgos han sido inminentes.

Pero los Mexicanos nos hemos caracterizado por unirnos ante la adversidad, mostrar nuestra madurez y fuerza para salir adelante.

Los momentos vividos en las últimas semanas no han sido fáciles; aunado a las pérdidas humanas y materiales, se presentan daños colaterales como la baja en la dinámica económica, que genera la cancelación de actividades en todos los niveles de la vida cotidiana, lo que se traduce en momentos difíciles para las empresas sin importar su tamaño o capacidad. Mucha gente se enfrenta a la desaparición de fuentes de empleo, o la quiebra de sus negocios. Pero ante ello, los mexicanos hemos mostrado saber doblar la hoja y seguir adelante.

Estamos iniciando un periodo electoral, que habrá de marcar el comienzo de un cambio para nuestro futuro; en otras circunstancias hemos demostrado que con unidad no tememos a los ajustes, y a tratar de encontrar nuevos caminos. Por ello, ante el agotamiento del sistema político, hoy nos enfrentamos a la disyuntiva de ir como sociedad hacia adelante, no buscamos venganza, sino superar nuestras situaciones personales, y en conjunto establecer mejores condiciones para nuestro crecimiento y desarrollo.

Frente a los escenarios adversos que observamos, también nos amenaza el entorno internacional con la posibilidad de que el tratado de libre comercio se rompa, y nuestros socios comerciales nos impongan tanto aranceles como trabas, para el crecimiento y competitividad; sin embargo los mexicanos hemos mostrado madurez y una vez más tendremos actitud resiliente para salir en busca de nuevos mercados y oportunidades, que una vez más nos permitan lucir en el contexto internacional y salir adelante.

En México mientras mantengamos la unidad, tendremos la fuerza para superar las pruebas, así como aprender de las malas experiencias y errores; seguiremos adelante.

Respeto absoluto al marco legal en CDMX

Tómelo con Interés.- Tras los sismos del mes de septiembre en los que se registraron daños materiales en distintas áreas de la Ciudad de México, queda manifiesta la urgente necesidad de retomar reglamentos para la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios. En distintos ámbitos académicos, se ha tratado de descifrar el porqué las grandes edificaciones no se vieron afectadas, y cómo fue que construcciones de entre 4 y 8 pisos fueron las más dañadas. Esto no es un factor representativo para la urgente nueva regulación, ya que se ha demostrado que el valle de México, es una zona de alta sismicidad, y se presentan distintos fenómenos con variantes de potencia e intensidad, con características diferentes. Por lo que no se puede determinar el prever una condición específica; las autoridades que se aboquen a generar la nueva reglamentación, deben centrarse en los materiales de calidad, y condiciones de desarrollo de nuevos proyectos, olvidándose de circunstancias específicas, y abocándose a garantizar la seguridad de la población. Es urgente además destinar las áreas que resultaron afectadas a la reforestación de la Ciudad de México, aprender de lo vivido, y no permitir nuevas construcciones en espacios que resultaron afectados en 1985, y varios de nueva cuenta en 2017.

Es pertinente en este sentido, reconocer la buena decisión de Miguel Ángel Mancera, al hacer de lado su interés personal, y anunciar que permanecerá al frente del Gobierno de la Ciudad de México, en tanto se supera la emergencia generada tras los sismos. Será necesario mostrar esa madurez para sancionar a quienes permitieron desarrollos fuera de la ley, y buscar a la brevedad el establecimiento de nuevas reglas que permitan, lo más pronto posible, desarrollar la infraestructura necesaria para las familia que perdieron su vivienda, y las empresas que por el momento han sido afectadas en sus actividades.

Margarita Independiente

Tómelo con interés .- La fractura en Acción Nacional no es asunto reciente. El PAN ha venido sufriendo ataques en los últimos quince años, que poco a poco se han traducido en debilitamiento de sus estructuras. Tan sencillo como recordar a finales de los ochentas, cuando los primeros triunfos electorales se festejaban con algarabía cuando los jóvenes tomaban las calles de la mano de la sociedad.

Una vez que llegaron al Gobierno surgieron fracturas y se fue perdiendo la simpatía de los jóvenes, la algarabía de los festejos, y el tomar las calles con la participación de distintos sectores de la sociedad.

La decisión de Margarita Zavala, debe observarse sin oportunidad ni festejo, como un simple acto valiente para sentar el precedente de una mujer con capacidad, buscando ser candidata independiente al no tener alternativas al interior de su partido. En efecto como ya se pronostica, después de la crisis en la cámara alta de hace unas semanas, la salida de Zavala marca el desprendimiento de muchos actores relevantes de Acción Nacional, y exhibe la falta de liderazgos y de capacidad de negociación para alcanzar acuerdos.

En Acción Nacional siempre se debatió y fuerte, pero las diferencias se arreglaban en casa y a toda elección se llegaba en unidad y armonía, lo que se tradujo en triunfos y marcar cambios. Hoy queda marcada la elección presidencial del 2018, como el Sismo que afectó las estructuras del PAN y el panorama es poco alargador rumbo a la contienda.

