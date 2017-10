Margarita experta en Marrullerías

Con el riesgo de que me califiquen como misógeno, me atrevo a decir que Margarita Zavala es una experta en marrullerías. Que aprendió mucho de eso, al haber compartido la alcoba presidencial con Felipe Calderón, que como todos los políticos, también sus ambiciones personales están por encima de cualquier cosa.

En este espacio lo he mencionado en varias ocasiones, la señora Calderón no tiene ningún mérito para ser presidenta de este país, es cierto estuvo en las más altas esferas del poder en donde acompañó su esposo que a base de marrullerías se hizo de la presidencia de México, pero eso no es suficiente para gobernar a los mexicanos.

Su paso por el quehacer político se limita a dos diputaciones, una local y la otra federal, en los dos casos su actuación en las respectivas cámaras fue mediocre, no tiene la estatura para encabezar los destinos de un país que ha sido saqueado y depauperado por presidentes priístas y panistas, entre ellos, su propio esposo.

¿Con qué cara la señora Calderón declara que los mexicanos están hartos de tanta inseguridad cuando en el sexenio de su marido el crimen organizado creció a niveles nunca antes vistos?

¿Con qué cara Margarita Zavala habla de democracia cuando en el sexenio de Felipe Calderón el presidente manejó al PAN al más puro estilo del partido del gobierno? ¿Se olvida de que Felipe quiso imponer a Ernesto Cordero como candidato del PAN a la presidencia en el 2012 y no pudo?

¿Ya se le olvidó a la dama del reboso que su esposo impuso a sus amigos Germán Martínez Cásares y César Nava, en la dirigencia nacional del PAN con los resultados, en sus gestiones, que todos conocen? ¿De esa democracia habla?

Margarita Zavala y Felipe Calderón no son más que un instrumento del PRI que les garantiza la impunidad por tantos crímenes registrados en el sexenio pasado. Son un instrumento para frenar la carrera de Ricardo Anaya que en las últimas semanas la rebasó y que significa un peligro para la hegemonía priista. No se vayan con la finta, al final la señora declinará en favor de José Antonio Meade el pripanista que es bien visto en los Estados Unidos.

Eugenio Hernández Flores el cuatro gobernador priista que cae este año y en la sede nacional del PRI los mariachis callaron…El 2º Congreso Internacional y el X nacional de la Sociedad Médica se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre en la Ciudad de México. Durante el evento, habrá un reconocimiento a los trabajadores y el cuerpo médico del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE… Una aclaración uno de los edificios que se cayó en la colonia Condesa con el sismo del 19 de septiembre fue el del número 25 de la avenida Amsterdam y, lo que quedó, amenaza con caer sobre el número 27 que no sufrió daños, por lo que los condóminos mandan un SOS a las autoridades capitalinas para evitar una desgracia…Mi más sentido pésame a los familiares de mi amigo y colega César Castruita, columnista especialista en asuntos económicos y miembro de la Barra de Opinión de TV Azteca, descanse en paz.

