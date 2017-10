¿Sabes cuáles son las fobias más comunes en Latinoamérica? Aquí te lo decimos

México. Por años, los seres humanos nos hemos enfrentado a diversos miedos, factores, lugares o cosas los cuales causan temor con tan solo verlos. De acuerdo con el médico psiquiatra y psicólogo Claudio Plá, una fobia es el “miedo irracional que se genera por una mezcla de estímulos negativos, pues las personas tienen una base de estrés y luego tienen una mala experiencia”, lo cual puede ocasionar una detonación de la fobia, dependiendo de la situación. Una pregunta interesante radica en conocer, si existen datos por región ¿cuáles serán las fobias más comunes en Latinoamérica?

Tanto en esta región del planeta como en el mundo, las fobias no son nada fuera de lo común, pues alrededor del 10% de la población sufre de algún miedo pero decide no consultarlo con su doctor. Al respecto, Plá afirma que “las fobias tardan mucho en consultarse porque muchas personas se acomodan a la evitación y no consultan cuando se hacen intolerables”.

La revista BBC Focus realizó una encuesta para identificar la fobia más común, la cual resultó ser el miedo a las arañas, pues es una de las más populares a nivel mundial, seguida de la herpetofobia (miedo a las serpientes) y la atrafobia (miedo a los rayos). La gran mayoría de las fobias comunes están presentes en todo el mundo, por lo cual es importante identificarla para así acudir con algún médico que pueda ayudar a superarlas.

En México, según los resultados de una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, los mexicanos tienen fobia principalmente a las alturas, seguido de las manifestaciones sobrenaturales, los roedores, los insectos y por último dentro del top 5, volar en avión. Caludio Plá comenta, “la fobia es muy limitante, y como decimos nostros [los psiquiatras], los cuadros de ansiedad son como una rayuela donde la persona salta de un casillero a otro porque obtiene síntomas”.

Por otro lado, de acuerdo con la Fundación Fobia Club en Argentina, en esta región, la fobia más común es el miedo a un espacio cerrado y pequeño, la claustrofobia. La Fundación explica que, “si tratamos de definirla podemos decir que se trata de un temor irracional, exagerado, ante determinado objeto que normalmente no produce ese tipo de respuestas”.

El miedo a volar, es una de las fobias presentes en la gran mayoría de los países, pues actualmente es uno de los medios de transporte más populares para trasladarse. El Dr. Plá ofrece el curso llamado “Poder Volar” el cual es un programa que abarca cursos grupales donde las personas tienen la oportunidad de convivir con otros quienes experimentan el mismo miedo a subirse a un avión. Con ayuda de un simulador de realidad virtual, ayuda a sus pacientes para superar la fobia a volar, la cual es una de las fobias más comunes en Latinoamérica.

NTX