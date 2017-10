U2 apapacha a los mexicanos

Con el Cielito lindo, el clásico “Viva México” y la bandera tricolor en una espectacular pantalla, la banda irlandesa U2 apapachó a los miles de fanáticos mexicanos que corearon New Years Day, Bad, Pride y Where the Streets Have No Name, entre muchas otras canciones, el pasado 3 y 4 de octubre.

Sin tanta parafernalia –como la que caracterizó al “PopMart Tour” (1997) y el “360° Tour” (2011)–, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. se remontaron a sus orígenes, tocando con el talento que los ha caracterizado por cuatro décadas, no era necesario nada más.

Fue así que Larry entonó los primeros baquetazos que dieron inicio a Sunday Bloody Sunday en una batería muy próxima a los fans que se dieron cita en el Foro Sol incluso 10 horas previas (o más) para alanzar el mejor lugar.

Le siguieron The Edge, Adam y Bono con su inigualable voz para arrancar el tributo al álbum que los lanzaría a la fama en 1987, The Joshua Tree.

Y como una de las tantas muestras de cariño hacia los mexicanos, llegó el momento del Cielito lindo en el escaso español de Bono, toda una sorpresa para los asistentes que no dudaron en corearlo e iluminarlo con celulares y encendedores. Un espectáculo, incluso, para el propio cuarteto. Una muestra mutua de amistad, de esas que te ponen “chinita la piel”.

En medio de una oleada de nostalgia, 30 años después U2 interpretó ante una multitud el disco completo que prácticamente todo fan ama. Con el mismo orden que conforma el disco, iniciando con Where the Streets Have No Name, una de las canciones más emblemáticas de la banda y con la cual se encendería la pantalla de dimensiones gigantescas -¡de 61 metros de largo y 14 de alto!- en un rojo impactante.

Llegó el momento de entonar One, una pieza ilustrada con imágenes de símbolos prehispánicos en verde, blanco y rojo; muchos “Viva México” y “Fuerza México” por parte de Bono y la bandera nacional cubriendo la majestuosa pantalla para rematar la canción.

Y como entretejiendo sus letras con apapachos, las frases de aliento hacia los 65 mil asistentes no cesaron durante el show. “México ha pasado por unas semanas difíciles y por eso les agradecemos que estén aquí”; “Dejen ir todo lo que los detiene”; “Muchas gracias Ciudad de México, estamos con ustedes”; “Los mexicanos son unos héroes” y “El espíritu de México nunca se romperá” –del escritor Gabriel García Márquez–, fueron de las expresiones más emblemáticas que Bono dirigió en solidaridad.

Mención especial tuvieron las mujeres durante la interpretación de Ultra Violet, en la que destacaron fotografías de mexicanas como “La Comandanta Ramona” del EZLN, la periodista Carmen Aristegui, la actriz María Félix, la pintora Frida Kahlo y una imagen alusiva a los feminicidios con la leyenda “Ni una menos”. “La casa no descansa en la Tierra, sino en los hombros de una mujer”, dijo Bono en este marco.

Y como una muestra de que U2 es una banda que ha trascendió en el tiempo, resonaron también éxitos Beatiful Day, Elevation y Vertigo, culminando con el clásico Lado B, Spahish Eyes. Definitivamente una noche llena de nostalgia, de esa que acaricia el corazón.