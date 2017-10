Como parte del concierto Estamos Unidos Mexicanos, que se realiza en el Zócalo capitalino, sorprendió a la multitud el video del británico Roger Waters, en el que envía un mensaje fraterno.

El otrora integrante de la banda Pink Floyd mandó un saludo solidario a los mexicanos afectados por el reciente sismo del 19 de septiembre e interpretó una canción que en estos momentos sería como una declaración de principios Wish You Were Here (Desearía que estuvieras aquí).