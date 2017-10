Barrales, la Anaya del PRD

Margarita Zavala dio con Joaquín López-Dóriga la clave a los perredistas que aspiran a la Jefatura de Gobierno: “Anaya me dijo que no habrá proceso interno en el PAN porque hay Frente”. Pues… Barrales no dejará mentir al jefe del Frente. Tampoco el PRD tendrá proceso interno. La candidata es ella.

Y el PRD perderá la oportunidad de una opción ciudadana, que, en los tiempos de reconstrucción que vienen tras el sismo del 19 de septiembre, genere políticas públicas y trabaje con visión de Estado: Salomón Chertorivski, el doctor Armando Ahued, por ejemplo.

O Patricia Mercado y Manuel Granados, políticos profesionales y militantes, pero alejados del perfil rechazado por la sociedad hoy, y que es el que encarna Barrales: ligada a tribus y grupos clientelares, mencionada en caso de corrupción.

Sin embargo, por mucha pirotecnia del lenguaje que utilicen Anaya y Barrales, eso es lo que hay: un Frente inscrito en el INE para que él sea candidato presidencial, ella a Jefa de Gobierno y Dante Delgado para que le dejen Guadalajara al Frente Ciudadano y a él los dineros públicos del partido.

Aunque con Barrales, el Frente aportará poco de “ciudadano”. Sí, es conocida, tiene base corporativa y sabe amarrar alianzas, cabildear, manejar muchedumbres y domina el arte de controlar recursos y encontrarles el destino exacto a la hora de buscar apoyos.

Barrales no representa la perspectiva ciudadana, que adquiere una relevancia determinante para una candidatura a cargo de elección popular ante los capitalinos, severamente afectados por el sismo: ocho mil inmuebles dañados, 10 mil familias afectadas y la economía notablemente averiada.

Una situación en la que encaja mejor un Salomón Chertorivski, sin militancia partidista y actual secretario local de Economía en un gobierno perredista, pero que acredita la cualidad de haber trabajado con un gobierno de otro sesgo, cuando fue secretario de Salud con el PAN, en el sexenio pasado.

O Ahuet, también sin militancia y quien lleva una década como secretario de Salud en la CDMX, creador del modelo Médico en Casa (adoptado en numerosos estados de la república y en otros países), pero que igualmente ha laborado en gobiernos encabezados por el PRI o el PAN.

Con ellos dos, Mercado o Granados, el PRD sería más competitivo ante Morena, que vive su peor momento: tras el sismo, su candidata Claudia Sheinbaum quedó ubicada en zonas oscuras de corrupción por el desaseo de permisos al colegio Rébsamen en la delegación Tlalpan.

El reciente terremoto terminó de delinear un entorno en contra de los políticos clásicos, militantes: la CDMX no sólo necesita de gobernantes que trabajen; también que puedan hacerlo, acreditando un historial de funcionarios eficaces.

Pero hay políticos que no pueden ver la realidad que ciertamente existe.