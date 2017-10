Cataluña Invertebrada

El pasado referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña ha puesto en aprietos al gobierno de Mariano Rajoy. Todo está en el aire. Aún no sabemos a ciencia cierta si la proclamación de independencia de esa región de España procederá o el Gobierno Central español lo impedirá. Mañana será el día 0 para esta región autónoma española. Hay muchas preguntas sobre cómo se llegó a este punto de quiebre que no sólo ha conmocionado y puesto en a prietos al gobierno español, sino que está siendo factor para que el mundo esté atento a lo que se desarrolla en ese lugar. Igualmente, el impacto económico de lo que en Cataluña suceda en estos días se dejará sentir y quizá, lejos de despejar la incertidumbre política y económica, la incrementará. Varias firmas comerciales están dejando la región. Ojalá y que esto no sea algo contraproducente para todos los catalanes independentistas o como decimos en México, les salga el tiro por la culata. Tantas preguntas surgen al respecto, más aún cuando salíamos de un periodo complicado en nuestro país por los fenómenos naturales conocidos por todos del mes de septiembre. El problema catalán nos agarró distraidos.

Pese a la abundancia en la información del tema, pienso que hoy más que nunca deberíamos leer a un autor clásico español del siglo XX. José Ortega y Gasset en su ensayo denominado España Invertebrada nos da un poco de luz para entender el fenómeno de las autonomías y nacionalismos en ese país. Muy apropiada su lectura en esta época. Cito un fragmento del prólogo del libro elaborado por Federico Trillo-Figueroa:

“Este libro se presentaba como una aplicación del método de la razón histórica, un estudio del proceso general de integración y descomposición de las naciones, una teoría de la sociedad, como una ecuación de minoría ejemplar y masa dócil a esa ejemplaridad, así como la explicación de fenómenos característicos de la Historia de España, como los pronunciamientos, los regionalismos y los separatismos, y la acción directa de determinados grupos sociales, en suma, los particularismos que disociaron nuestras clases y regiones”.

La situación que vive Cataluña en estos momentos tiene varias aristas e interpretaciones distintas. El ensayo de la España Invertebrada de José Ortega y Gasset, nos acerca a entender esta problemática en su perfecta dimensión. Serenidad y buen juicio, es mi deseo para los actores en el conflicto.

*Analista Internacional. Profesor Investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.