Molestia ciudadana en la Delegación Benito Juárez

A través de las redes sociales fueron convocados para manifestarse en la explanada de la Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Fue una convocatoria amplia, ciudadana y apartidista: sábado 07 de octubre de 2017, a las once de la mañana. Y allí estuvieron. Fueron llegando poco a poco, hasta convertirse en un contingente nutrido y aguerrido.

El motivo era claro: el tajante rechazo a la política de desarrollo inmobiliario que han seguido las distintas gestiones del PAN en la Delegación Benito Juárez. Este partido gobierna la demarcación, de forma ininterrumpida, desde el año 2000, así que no puede fingir demencia ni puede echarle la bolita a otro partido. Por ello es probable que, en las elecciones locales del 2018, el PAN pagué un alto costo político.

Los vecinos lo tienen muy claro: ha habido un abuso en materia de construcciones dentro de la Delegación Benito Juárez, abuso que huele a negligencia y a corrupción.

Muchas nuevas edificaciones, muchas, ya sea para habitarlas o para hacer negocios, lo que de suyo no estaría mal. El gran problema es que varias de estas nuevas edificaciones están salpicadas por la duda y la sospecha, causando disgusto entre los vecinos de aquí, de allá y de acullá. Y se trata de un disgusto muy comprensible.

Resulta que las nuevas construcciones, y la ampliación de las ya existentes, suponen un deterioro en la calidad de vida de las personas que viven en una de las localidades con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de todo el país: menoscabo en el abasto regular de agua potable, mayor congestionamiento vial, elevación de los niveles de contaminación ambiental, aumento del grado de siniestralidad, reducción de las áreas verdes, deterioro de las zonas destinadas al esparcimiento comunitario, entre otras cosas.

La gente que se manifestó en la explanada delegacional el pasado 07 de octubre no está dispuesta a perder su calidad de vida. Así de simple: no la quieren perder sólo porque unos cuantos aspiren a hacer jugosos negocios al amparo el poder público.

Y, por lo general, se trata de gente bien enterada. Todo mundo sabe que el Bando Número 02, emitido por Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2000, cuando éste fue Jefe de Gobierno, es el origen de muchos problemas para la Delegación Benito Juárez, ya que dicho bando supuso una política de redensificación urbana en las cuatro delegaciones consideradas como la “Ciudad Central”, a saber: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.

Y, al Bando Número 02, se añadió la Norma 26, de mala fama y hoy congelada, que según se emitió para estimular la “vivienda popular” en la “Ciudad Central”.

La verdad es que, con el paso del tiempo, el Bando Número 02 y la Norma 26 se convirtieron en disposiciones legales que, mañosamente empleadas por funcionarios públicos y por empresas inmobiliarias, generaron impactos negativos en el urbanismo benitojuarense. Se vino un boom inmobiliario de vivienda condominal de lujo y de espacios empresariales que de “popular” nada tenían, y muchos de los cuales suponían un aumento brutal de la densidad poblacional.

Hoy, por eso, muchos pobladores de la Delegación Benito Juárez han visto mermada su calidad de vida y, por ello, han hecho expreso su enojo ante las omisas o abusivas autoridades delegacionales. El pasado sismo del 19 de septiembre no vino sino a catapultar un enojo que ya estaba presente desde hace varios años atrás.

En este marco de acción colectiva vecinal, la gente manifestante expuso claramente sus principales demandas: resarcir integralmente el daño patrimonial que sufrieron muchas personas, ya no permitir construcciones de más de cuatro niveles, transparentar los recursos que se destinen a las acciones de reconstrucción de inmuebles y de apoyo a damnificados, integrar un comité ciudadano delegacional que avale la construcción de nuevas edificaciones, acelerar la emisión de dictámenes en materia de protección civil con respecto a los edificios siniestrados, elevar el nivel de rendición de cuentas con respecto a todos los proyectos inmobiliarios recientes y futuros, entre otras varias cosas.

Yo estuve allí, como periodista, escuchando a los vecinos, quienes fueron muy generosos con sus testimonios. Me quedó claro que esto apenas comienza y que se pondrá muy caliente este asunto en la medida en la que avance el calendario electoral.

Resulta sintomático el hecho de que las autoridades delegaciones no han dado la cara como se debiera. Por algo será.

No me resta sino dejarles la voz misma de los ciudadanos que me favorecieron con su testimonio… ¡muchas gracias a todos ellos!

Protesta Ciudadana en la Delegación Benito Juárez (Primera Parte):

https://www.youtube.com/watch?v=_WtxdjnJ_9Q

Protesta Ciudadana en la Delegación Benito Juárez (Segunda Parte):

https://www.youtube.com/watch?v=9-zt_xTUE3I

*Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco