PRD da la bienvenida a candidaturas independientes a la presidencia de la República”

El Secretario Electoral del Comité Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas dio la bienvenida a las candidaturas independientes a los procesos democráticos en México.

Después de que el INE confirmó la ampliación del plazo hasta el 14 de octubre para que candidatos independientes se registren ante esta instancia debido a que se suspendieron las labores cinco días por el sismo, el Secretario Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas, aseveró que ello dará oportunidad para que se puedan inscribir más aspirantes a la contienda electoral para la presidencia de la República.

“Tendremos por primera ocasión en la boleta para presidente de la República a ciudadanos que sin estar afiliados a un partido político contienden para este cargo de elección popular y les damos la bienvenida”, recalcó.

A la vez que subrayó, el Partido de la Revolución Democrática será escrupuloso y vigilante de que estos aspirantes cumplan puntualmente con lo que la Ley Electoral establece, que es recabar las firmas de mínimo el 1% del listado nominal, lo que equivale a 866 mil 593 personas, las cuales deben estar distribuidas en al menos 17 entidades del país, entre otros requisitos más.

Así mismo destacó, “estaremos atentos para que no se falsifiquen firmas, que no se dupliquen cédulas, que no firmen muertos o que contengan firmas de ciudadanos que tienen sus derechos políticos suspendidos por encontrarse presos”, como hemos visto en otros procesos por aspirantes independientes que intentaron alcanzar el registro.

“Vamos a contrastar entre todos los aspirantes que hay, verificaremos con el cruce correspondiente para confirmar que no se dupliquen las firmas, es decir que un ciudadano no firme a más de dos aspirantes porque eso no es válido”, aseguró.

“El PRD será escrupulosamente vigilantes del procedimiento y del cumplimiento de la ley para quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República por la vía independiente”, indicó.

Por último, el Secretario Electoral del Comité Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas, afirmó “los aspirantes que cumplan con todos los requisitos que marca la ley Electoral indudablemente serán candidatos, cosa que celebramos, pero de no ser así, exigiremos a la autoridad electoral no otorgar los registros a quienes no cumplan con lo establecido por la ley”, concluyó.

Relacionado