Concierto de Pearl Jam se proyectará en México

México.- El documental, “Let’s Play Two”, de la banda estadunidense de grunge y rock alternativo Pearl Jam, grabado durante el concierto que ofreció en Chicago, Illinois, se exhibirá en exclusiva en varios cines del país.

Lo anterior, como parte del Contenido Alternativo de Cinépolis, que presentará dicho largometraje, dirigido por Danny Clinch, el 12 de octubre en más de 76 complejos.

Se trata de los shows que el grupo liderado por Eddie Vedder ofreció en agosto de 2016 en el Beisbol Wrigley Field de Chicago, además de mostrar la relación de Eddie con la música y la ciudad donde nació.

“Let’s Play Two” está conformado por: “Low Light”, “Better Man”, “Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town”, “Last Exit”, “Lightning Bolt”, “Black Red Yellow”, “Black”, “Corduroy”, “Given to Fly”, “Jeremy”, “Inside Job”, “Go”, “Crazy Mary”, “Release”, “Alive”, “All the Way” y “I’ve Got a Feeling”.

De acuerdo con un comunicado, el documental se exhibirá en Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, Durango, Irapuato, León, Minatitlán, Monterrey, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, Playa del Carmen, Puebla, Querétaro, Salamanca y Saltillo.

También en complejos de San Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Zacatecas, Guadalajara, Mexicali, Acapulco, Campeche, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Hermosillo, Mérida, Morelia, Villahermosa y Xalapa.

Ntx