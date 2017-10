Critican a Maribel Guardia por ser nominada al Grammy

México.-Hace unos días Maribel Guardia anunció su nominación a los Latin Grammy como Mejor Disco Banda, y es que mientras unos la felicitaron, por su disco “Besos callejeros” otros criticaron el hecho.

La situación se tornó incómoda cuando empezó a recibir comentarios como: “¿La nominaron por su canción ‘qué ricas son las papas’?”

Tal fue el escándalo tanto en su cuenta de Instagram, como de memes viralizados en Facebook, que la famosa respondió ante dichas acciones y lo hizo de una manera muy educada:

“Estoy muy contenta, no me van a quitar la sonrisa de la boca. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Esto pasa siempre con los nominados, porque los que no quedan dicen que tal nominación no debió ser… Pero ya habrá oportunidad para todos”.

Sin embargo, a nosotras no nos queda más que felicitarla, pues han sido muchos años de trabajo y lucha constante, que estamos seguras que se merece eso y más.

EXCELSIOR