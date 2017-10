Eduardo Santamarina se enorgullece de que sus hijos actúen con su madre

México.- El actor Eduardo Santamarina comentó que le llena de orgullo que sus hijos José Eduardo y Roberto participen junto a su madre Itatí Cantoral en la serie biográfica de José José.

Comentó a los medios que llegó a acompañarlos a las grabaciones, aunque todavía no sabe si en el futuro ellos se dedicarán a esta profesión actoral, pero confiesa que si pasa eso lo alegraría mucho.

“Siendo su papá me sentiría como pavo real, yo no entiendo a mis compañeros que de repente los oigo decir que ojalá que sus hijos no se dediquen a esto, a mí me da casi un infarto, porque de esto es de lo que vivimos, llevamos haciendo esto por años”, declaró.

Subrayó que espera que “no pase como mi papá, en paz descanse, que de cinco hijos, ninguno fue médico como él quería, pues él era otorrinolaringólogo; ojalá no se repita la historia, pero bueno, la decisión va a ser de ellos”, comentó.

Indicó que los apoyará independientemente de la carrera que ellos decidan tomar, por lo pronro darán vida a los hijos que tuvo la primera esposa de “El Príncipe de la Canción”.

Ante esto dijo que todo cayó “redondito”, pues Cantoral también será la madre en la ficción y, según él, esto le causaba nervios a la artista, pues afirma que hay escenas de discusiones y hasta de una cachetada.

“Ella estaba nerviosa porque le tenía que pegar, decía ‘pero es mi hijo’, pues actúele mamacita que lo hace muy bien. Al final salieron contentos, pero hasta el día de hoy no han dicho: ‘sabes qué papá, sí quiero ser actor’. Están en la prepa, les falta dos años para terminar y decidir”.

Santamarina, quien será el villano de la nueva telenovela de Ignacio Sada “Sin tu mirada”, presumió que sus hijos van excelente en las calificaciones y reflexionó que las generaciones van cambiando. “Antes te podías dar el lujo de no estudiar, pero ahora ya no, las cosas son muy competitivas”, concluyó.

Ntx