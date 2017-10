Humberto, Sebastián y Emiliano Zurita, juntos en obra “Enemigo de clase”

México.- Luego de una larga espera, los actores Humberto, Sebastián y Emiliano Zurita cumplen su sueño de estar en un mismo escenario con la pieza teatral de “Enemigo de clase”, en la que hacen una crítica social, con tintes de comedia.

En conferencia de prensa, Sebastián Zurita, quien debuta como director, dio ayer los detalles de esta obra que el 27 de octubre próximo estrenará y en la cual por primera vez tendrá bajo sus órdenes a su padre, el actor Humberto Zurita, y a su hermano Emiliano, quien hará su debut.

“Para mí es un sueño estar en cartelera con esta historia que es una crítica social con tintes de comedia, porque no pretendemos regañar a nadie”, dijo el director, quien también hizo hincapié que en esta obra dio oportunidad a nuevas caras.

Consideró que hay que combinar el talento nuevo con la experiencia, “y eso es lo que me respalda en esta obra que yo adapté junto con mi hermano Emiliano”.

Indicó que “Enemigo de clase” se centra en seis estudiantes quienes se encuentran a la espera de su maestro sustituto, quien se convertirá en su guía durante su travesía escolar.

Precisamente será Humberto Zurita, quien dé vida a este profesor y aunque el actor no quiso dar muchos detalles de su personaje, reconoció que es una grata sorpresa ver cómo sus hijos han levantado esta producción.

“Yo llegué el fin de semana a ensayar y me he topado con una grata sorpresa con Sebastián dirigiendo, está comprometido con la obra y más gusto me da que apuesten por jóvenes tan talentosos y no por la taquilla”, apuntó.

“Yo viene decidido a aprender de los jóvenes”, apuntó Humberto, quien también agradeció poder compartir nuevamente un proyecto con su hermano Gerardo Zurita, quien es productor.

“Fueron los tiempos los que nos pusieron en un mismo proyecto y con mis hijos”, señaló el actor, quien también expresó su felicidad porque su hijo Emiliano se inclinara por la actuación, ya que a la par de su carrera de arquitectura también se preparó para dar este paso.

El actor habló admás de la salud de su esposa Christian Bach, quien fue la gran ausente debido a que se encuentra haciendo mudanza, pues cambiará su lugar de residencia en Estados Unidos.

Explicó que Bach se encuentra bien de salud y que no está grave como lo han hecho parecer algunas publicaciones, aunque no explicó más sobre el padecimiento de su esposa, pero aseguró que el 27 de octubre próximo acudirá para apoyarlos, como siempre, en esta obra.

“Está bien y agradezco que respeten a mi familia”, de esta forma cerró su intervención cediendo la palabra a los jóvenes Armando Espitia y Xabiani Ponce, quienes alternan personaje.

En este elenco también están Mabel Cadena, Alonso Espeleta, Mauricio Raini y David Montalvo, bajo la dirección de Sebastián Zurita. “Enemigo de clase” levantará el telón en el Teatro Royal Pedregal y permanecerá durante ocho semanas en cartelera.

Ntx