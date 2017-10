Inicia hoy demolición de tres inmuebles dañados por terremoto: Mancera

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que este martes iniciaron los trabajos de demolición en los inmuebles ubicados en Concepción Béistegui 1503, en la colonia Del Valle; Génova 33, en la Juárez, y San Antonio Abad 122, colonia Tránsito, todos en la delegación Cuauhtémoc, que resultaron dañados por el sismo.

Al hacer el corte de los trabajos del sismo en el Antiguo Edificio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino expuso que 12 inmuebles más fueron aprobados para realizar el mismo proceso, de los cuales seis están prácticamente listos.

Mancera Espinosa destacó que se cuenta con 158 carpetas de investigación iniciadas, de las cuales 156 son de oficio y dos son denuncias directas.

La lista de estos inmuebles incluye además Versalles 37, en la colonia Juárez, de la delegación Cuauhtémoc; Tokio 517, colonia Portales Norte, delegación Benito Juárez, y Canal de Miramontes 3010, colonia Girasoles, en la delegación Coyoacán.

Además, Paseos del Río 10, colonia Paseos de Taxqueña; Escocia 29, torre 2, colonia Parque San Andrés; Escocia 33, colonia Parque San Andrés, todas en la delegación Coyoacán, y Hamburgo 112, en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

Asimismo, Calzada de la Viga 1756, colonia Héroes de Churubusco, primera sección, delegación Iztapalapa, y Sonora 149, en la colonia Roma Norte, de la delegación Cuauhtécmoc, que será financiado con dinero particular, ya que estaba asegurado.

El jefe de Gobierno refirió que en los dos inmuebles que ya son demolidos trabajan topógrafos y se cuenta con equipo de ingeniería. “El criterio es tener perfectamente integrados estos expedientes”. Y es que en el expediente completo se tienen que completar una serie de pasos.

Dijo que el gobierno sostiene reuniones con el Comité de Demoliciones; se presentan los pasos, se atiende a los jefes y jefas delegacionales con diferentes peticiones y con la integración de los expedientes, porque algunos de estos trámites corresponden a ellos hacerla llegar.

Expuso que se han entregado 20 mil 780 apoyos para rentas, y 13 mil 419 inmuebles han sido verificados, además de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene ya cinco mil 694 reportes de escuelas trabajando al día de hoy y mañana la cifra ascendería a más de seis mil.

Refirió que en 14 días se han atendido mil 507 códigos verdes (inmuebles que resultaron con daños menores), el Fondeso reporta otros 82 créditos, de los cuales 81 son microcréditos y uno en MiPymex.

Hay 114 créditos en trámite, de los cuales 52 son créditos Nafin, que son mucho más importantes, con un monto total hasta ahora para negocios de 34 millones 618 mil pesos.

Mancera afirmó que el gobierno capitalino seguirá apoyando a la gente para que pueda tener una recuperación patrimonial lo antes posible. Obviamente, expuso, las ayudas serán diferentes, según la necesidad de las personas.

En ese sentido explicó que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) estará atendiendo a un sector de la población muy diferente al que se está atendiendo con los créditos rojos, que van dirigidos a otro sector poblacional.

Los créditos rojos, apuntó, están con la tasa más baja del mercado, además de que no se va a pagar el principal. Es un crédito que no tiene un anticipo, que no requiere otra garantía que el que se pide los requisitos iniciales, partiendo de la base de que perdieron su patrimonio.

Respecto a los negocios, el mandatario capitalino dijo que “poco a poco se está recuperando la vida económica de la ciudad”.

Ntx.