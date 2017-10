No va a ser una hecatombe la salida del Margarita del PAN

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Son muchos los que le otorgan a la esposa de Felipe Calderón poderes que le negaban antes de su renuncia. Dicen sin cesar, que el PAN acaba de perder la oportunidad de regresar al poder presidencial. Sencillamente no es cierto, creo que es una exageración que tiene dos orígenes: el interés de que fracase el Frente Ciudadano por México, y allí van varios participantes directos e indirectos del proceso electoral del 2018; y la red de relaciones que tiene la susodicha, de aquéllos que ven frustrados sus planes de poder, porque ya se imaginaban con más deseos que realidades, alcanzarlos por medio de una repetidora que ya estuvo en Los Pinos.

La salida anunciada tiene tiempo, no es de ayer. Desde 2015 Margarita se dio cuenta que tanto ella como su marido, es decir el grupo calderonista había perdido el PAN. La prueba: quiso ser diputada plurinominal para que le dieran el liderazgo de la fracción en la cámara, y no se le hizo. Fue rechazada y no lo ha aceptado, porque la gente que goza del poder, tarda mucho en bajarse de su nube y hacer un análisis serio de éxitos, si es que los hubo y de los fracasos, que son los más y los mas difíciles de ver.

Y en lo primero ella, Margarita, no tuvo ningún éxito, uno solo. En abono de su personalidad sin altibajos, eso sí, está la cruz de soportar un marido obtuso y arrebatado; y como las clásicas mujeres con imagen de abnegadas: no hacerla cansada en público. Ella se vio educada, que ya es algo, comparativamente con las cacatúas a las que nos tienen acostumbrados los presidentes, que le hacen de esposas entrometidas, insaciables con los peores negocios que amadrinan y con familiares de la misma calaña, en eso último, Margarita tiene a sus hermanos muy protagónicos, a sus primas: la senadora y también porrista de la Clinton; y la de la guardería de Sonora, las mas conocidas.

Han creído los calderonistas ingenuamente, es decir no aprendieron política, que les toca que les devuelvan la silla, por callar todo lo que sabían de Peña desde 2008, la Casablanca, la corrupción en el estado de México, sus ligas con los Odebrecht, que también aceitaba a los calderonistas y todos los estropicios que cuidadosamente ocultaron de los gobernadores priístas, como Fidel Herrera que el mismo Calderón dijo en un discurso ante miles de personas, que él sabía que ese sujeto, se había embolsado tres mil millones, ante un público atónito, que se dio cuenta que el que hablaba era el expresidente, que confesaba que lo había permitido, porque se quedó sin explicar que no hizo nada, como si fuera un periodista de denuncia o un analista, y no el presidente que debía haber encarcelado a un corrupto por ladrón.

De ese nivel los errores garrafales, comenzando con atacar con persistencia a los panistas que estaban en el gobierno de Fox, por órdenes de “Iván” el sobrenombre de Mouriño. Luego al colocar en el PAN sujetos presuntuosos, sarcásticos, antipolíticos como Germán Martínez, o como Nava, prepotentes, que ebrio, en un restaurante público, golpeaba con saña dizque jugando, a un desertor del PRI que se incorporaba al PAN para pelear una gubernatura. En Gobernación el calderonismo metió a un ex gobernador “Teco”, intransigente, cero negociador y después a tres chamacos sin experiencia, impreparados para el cargo. Dos murieron de la manera más extraña.

Los Calderón bloquearon a los panistas de pe a pa, comenzando con Diego Fernández; a Emilio González lo amenazaron con no pagar las deudas de los juegos Panamericanos si persistía en querer participar en la contienda previa, le echaron a andar a los panistas locales. Margarita en todas esas agresiones que fueron muchas, ni se inmutó.

Insistieron en promover a la presidencia a los no panistas, tránsfugas de alto nivel del PRI como el zedillista Lozano que hoy es senador de los impuestos por los Calderón, se decía un abogadazo, pero no pudo con Napoleón Gómez, que se le escapó jurídicamente; o a ese burócrata que fue inventado como financiero, sin otra trayectoria que la de ser incondicional de los Calderón, me refiero al improvisado de Cordero, que en un solo sexenio escaló todo; o tal vez a la quinta esencia de la prepotencia, la tal Paty Flores, que estuvo a punto de darle un caballazo a la propia Margarita.

Porque para cerrar con broche de latón, no pudiendo lo imposible: engañar con un anodino Cordero, pusieron a la señora Josefina, un cero a la izquierda, como lo han constatado todos. Pero aparte la bloquearon, es decir la jugaron todo con el PRI.

Ahora Gil Zuarth, protector de su suegro, un fidelista acusado de corrupción como delegado de Comunicaciones y Transporte en Veracruz, se rasga las vestiduras y con los demás senadores de su grupo, los mismos que no ganan una elección; amenazan con causarle un problema permanente al PAN, como si no lo estuvieran causando desde que entraron por medio del dedazo calderonista.

Y se sorprende la maestra del Asunción, de que en el PAN la rechacen. Y la rechazan porque son los que mas la conocen y ella es parte esencial de un grupo del que no se puede deslindar que ha desunido y agraviado a muchos panistas.

Lo que hizo Margarita, fue necesario para seguir aparentando, dentro o fuera, ella sabe que no tiene lo que dice tener. Y su renuncia pronto será cosa del pasado, no le favorece a nadie, ni siquiera como dicen los que desconocen las cosas a Meade, que es un buen funcionario, que por cierto no les debe nada a los Calderón, al contario, les fue a medio ordenar el desbarajuste que dejó Cordero en Hacienda. Aún en el mejor caso, con la Margarita o sin la Margarita, el PRI no saldrá del tercer lugar en el que lo tienen los ciudadanos.

Así que un poco de memoria no hace daño para entender la realidad.