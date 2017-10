¿Por qué despiertas tan de repente?

Dr. Brandon Peters, MD – verywell; Trad.: Alfonso López-Collada.

¿Te despiertas sin que haya sonado el despertador, incluso cuando te desvelaste? Descubre qué causa este tipo de insomnio y cómo dormir lo que debes.

Si alguna vez has soñado que ya despertaste, sin realmente salir de tu sueño, entenderás bien a qué se refiere el concepto “falso despertar”. ¿Qué es el falso despertar y qué significado tiene? ¿Cómo se relaciona con el sueño lúcido? ¿Es algo que necesita tratamiento? Conoce más acerca de este interesante fenómeno del sueño.

Definición de los dos tipos de Falso Despertar

El falso despertar ocurre cuando una persona sueña que se despierta pero en realidad sigue dormida. Ocurre muy seguido. Casi todos los que recuerdan sus sueños experimentan el falso despertar en algún momento de su vida.

Es interesante que los falsos despertares pueden ser recurrentes –como una “Matrioshka”, esa muñeca rusa que consiste en una figura dentro de otra, y esa dentro de otra, y dentro de otra y así…– y que los falsos despertares se den uno dentro del otro. El resultado es que la persona sueña que finalmente ya despertó pero en realidad se sigue durmiendo sólo para despertar en falso otra vez, y a veces en repetidas ocasiones.

Los falsos despertares pueden estar asociados con la ansiedad y con la confusión sobre si estamos de hecho dormidos o despiertos. También pueden relacionarse a la experiencia de salirse del propio cuerpo y verlo ahí, observarlo a distancia desde fuera. Además puede estar vinculado con el sueño lúcido, fenómeno por el que la persona dormida llega a estar parcialmente consciente del estado de sueño y logra tomar control de la narrativa.

Los falsos despertares se dividen en dos tipos. El Tipo 1 se caracteriza por actividades mundanas al despertar: levantarse, bañarse, vestirse, desayunar e irse a trabajar. En algún punto el ensoñador se da cuenta de que algo anda mal y eso puede hacerle despertar en realidad, y reconocer que se trataba sólo de un sueño vívido.

El falso despertar del Tipo es descrito como menos placentero, con sentimientos más tensos y tétricos. Esto puede asociarse con alucinaciones o apariciones de gente irreal o monstruos.

¿Por qué suceden los falsos despertares?

La presencia de falsos despertares puede sugerir cierto grado de fragmentación del dormir y del soñar. El cerebro puede estar en múltiples estados de conciencia o de sueño simultáneamente. Uno puede imaginar que, con los falsos despertares, la parte del cerebro que controla la conciencia puede ser activada mientras la parte que genera los sueños vívidos se mantiene activa.

El dormir puede ser interrumpido por múltiples causas, incluso la apnea (falta de aire) del sueño, el insomnio, ruido ambiental y otros factores. Cuando la conciencia es más plenamente conseguida, despertar del sueño REM puede detonar los síntomas de la parálisis del sueño. Adicionalmente, una fragmentación intensa del sueño y la vigilia pueden frecuentemente acabar en narcolepsia (parálisis del sueño, hablar en sueños o excesiva somnolencia durante el día) o síndrome de Gelineau.

Dado que los despertares falsos regularmente ocurren sin enfermedad física o sicológica.

alguna, no es probable que sean indicio de una patología anormal. Más bien se trata de una manifestación frecuente del sueño que no requiere de tratamiento alguno. Si el contenido del sueño recurrente resulta inquietante para la persona, puede aplicarse una terapia ?consistente en “ensayar” el sueño.

Puede que sea necesario un tratamiento para la ansiedad, si se identifica ese problema. En casos de desorden de estrés pos-traumático, puede ser útil consultar al médico para saber si él recomienda algún medicamento.

En fin, que si estás pasando por una etapa de sueño interrumpido o de sueños inquietantes, lo mejor es consultar a tu especialista de confianza sobre las opciones disponibles que pueden ayudarte a dormir mejor. Por hoy, ¡buenas noches!

Fuentes:

Green, C. and McCreery, C. “Lucid dreaming: The paradox of consciousness during sleep.” London: Routledge, 1994.

Kryger, M.H. et al. “Principles and Practice of Sleep Medicine.” ExpertConsult, 5th edition, 2011.

Trad.: Alfonso López-Collada.