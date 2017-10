Puigdemont deja en suspenso independencia de Cataluña y llama al diálogo

Barcelona.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró este día la independencia de esta comunidad respecto de España, pero pidió se suspenda unas semanas la medida para abrir paso a una etapa de diálogo con el Estado español.

Al comparecer ante el Parlamento de Cataluña para informar sobre la situación política que se vive tras la consulta de autodeterminación del 1 de octubre, aseguró que el resultado muestra que se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente.

“Como presidente de la Generalitat asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, manifestó.

Sin embargo, agregó que se propone que se suspendan los efectos de esta declaración y de las leyes que dieron lugar a la consulta independentista, “para emprender un diálogo sin el que no es posible llegar al fin buscado” de ser un Estado independiente.

Llegado a este punto en el proceso independentista se dirigió a los ciudadanos españoles al asegurar: “No somos unos delincuentes, ni unos locos, ni unos golpistas, ni unos abducidos: somos gente normal que pide poder votar”.

“No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario. Nos queremos reentender mejor, y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña. Porque hoy, desde hace ya muchos años, la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha convertido en insostenible”, enfatizó.

El líder nacionalista aseguró que “hay un antes y un después del 1 de octubre, y se ha conseguido lo que nos comprometió a hacer al inicio de la legislatura” una vez celebrado esa consulta y haber ganado el sí a la independencia.

“Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo en presentarles los resultados del referéndum ante el Parlamento y de nuestros conciudadanos, el mandato que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república”, expuso.

“Y con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”, apuntó.

Sostuvo que “el momento pide no sólo la desescalada en la tensión sino sobre todo voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre”.

Aseguró que hay muchas iniciativas para la mediación a nivel nacional e internacional, a las que se suma la llamada a la no violencia del grupo de Premios Nobel de la Paz encabezado por el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.

“Hay un rezo de diálogo que recorre Europa, porque Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces sin excepción, nos han pedido que abramos un tiempo para dar la oportunidad al diálogo con el Estado español”, abundó.

“Hoy el gobierno de Cataluña hace un gesto de responsabilidad y generosidad, y vuelve a tender la mano al diálogo. Estoy convencido de que si los próximos días todo el mundo actúa con la misma responsabilidad, el conflicto entre Cataluña y España se puede resolver de manera serena y acordada”, añadió.

En esta sesión la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, expresó que la mayoría independentista en la cámara no cuenta en la sociedad con un respaldo mayoritario para declarar la independencia, y consideró que la propuesta de Puigdemont es una declaración a plazos.

El líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, manifestó que no se puede dejar en suspenso una declaración que no ha sido asumida por el Parlamento, por lo que se debe aclarar que no tiene efecto la propuesta de Puigdemont.

El presidente del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol, reiteró a Puigdemont que “no habrá una Cataluña independiente en forma de República, porque el Estado de Derecho no se lo permitirá”.

Para el portavoz de la coalición izquierdista Cataluña sí se puede, Lluis Rabell, la movilización del 1 de octubre es importante pero la consulta no dejó una mayoría que permita hacer una declaración de independencia.

En tanto, la diputada del grupo anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) Anna Gabriel, dijo que “hoy tocaba proclamar solemnemente y quizá se ha perdido una oportunidad para ello”.

Ntx.