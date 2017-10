-Que hable Vázquez Mota

Por Héctor Moctezuma De León.

Qué hable Josefina Vázquez Mota y vamos a ver cómo les va a los esposos Calderón. Quien fue la candidata presidencial del PAN en el 2012 sufrió más vejaciones y agravios de Los Pinos, de lo que ahora se queja Margarita Zavala, le hizo Ricardo Anaya en su frustrada intensión de regresar a la residencia de Molinos del Rey.

Vázquez Mota sí que sufrió los agravios que se fraguaron desde Los Pinos, al grado de que como dice el periodista, Álvaro Delgado en su libro “El Amasiato” Felipe Calderón le prohibió los discursos “antipeña” su adversario en la contienda presidencial de hace seis años.

Margarita y Calderón o Calderón y Margarita creen que somos tontos, que no tenemos memoria, que como la señora Vázquez Mota nunca fue su candidata, no nos dimos cuenta que jugaron en favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, quien finalmente resultó triunfador en la contienda y con quien garantizaron su impunidad.

Vázquez Mota sabe mucho de ese episodio vergonzoso del cual fue protagonista, por desgracia, contra la voluntad de la pareja presidencial que ahora lloriquea. Ella y nadie más es quien puede poner en su lugar a este ambicioso matrimonio que soñaba con habitar por seis años más la residencia oficial de Los Pinos en dónde hay muy buenos vinos, ¿o no Felipe?

Delgado, uno de los periodistas que más ha penetrado en el intríngulis panista, revela también que Rafael Giménez coordinador de estrategias de la campaña de Vázquez Mota le dijo que Calderón ordenó suspender la campaña “Peña no cumple” que por aquellos días le había hecho bajar ocho puntos al candidato del PRI. La orden de Calderón fue transmitida por Roberto Gil, uno de los llamados senadores rebeldes en contra del liderazgo de Anaya.

¿La pregunta es cómo puede la señora Zavala quejarse ahora de agravios y antidemocracia si desde Los Pinos, ella y su esposo bloquearon a Josefina al más puro estilo del autoritarismo priísta?

Ojalá un día la señora Vázquez Mota se decidiera a hablar para ponerlos en su lugar, basta de falsos demócratas, ¿no cree usted?

Alfredo Fernández Campillo ex -director de conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responsable del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca es el Secretario de Obras Públicas en el gobierno de Alfredo del Mazo y ¿adivine usted quién lo recomendó? Le atinó, Gerardo Ruíz Esparza quien a través de este subordinado piensa seguir manejando las obras más costosas del gobierno mexiquense como lo viene haciendo desde hace diez años y medio. Qué bonita familia…Llovieron las consignas antigobierno en el concierto “Estamos Unidos Mexicanos”, al que bien pudo habérsele agregado la frase contra el gobierno. Julieta Venegas llamó “a votar por gente decente”, mientras que Carla Morris dijo que “El México que se levantó somos nosotros, no es el pinche gobierno”, lo que despertó la aclamación de los más de 200 asistentes al zócalo capitalino…¿Se acuerdan que el “Bronco” dijo que no sería un chapulín, que dejaría el gobierno neolonés para buscar otro cargo?…Ese decálogo para la seguridad que dio a conocer el gobernadorcito, Alfredito del Mazo sirve para lo que se le unta al queso, para nada. Mientras el crimen organizado no deje de apoyar económicamente a las campañas políticas no habrá resultados.

