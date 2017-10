Segundo avance de “Star Wars Los últimos jedi” sorprende a seguidores

Los Ángeles.- El segundo tráiler de la película “Star Wars: Los últimos jedi”, sorprendió a los fans de la saga al develar escenas de Mark Hamill como “Luke Skywalker” y de Carrie Fisher en su última aparición como la “General Leia Organa”.

“Cuando te encontré, vi un poder puro y salvaje y más allá de eso, vi algo en verdad especial”, se escucha decir de una voz en off, al tiempo que aparece una escena de “Kylo Ren” (Adam Driver) tomando su sable de luz y a continuación una más de “Rey” (Daisy Ridley) entrenando, por lo que deja confuso a quien se dirige realmente.

En dos minutos y medio, este nuevo avance del episodio VIII de la saga deja ver las inseguridades de los personajes, entre ellas de la “Skywalker”, quien confiesa el terror que ahora le causa sentir tanta fuerza en una sola persona.

“Solo una vez en mi vida he sentido esta fuerza bruta pero entonces no me asustó lo suficiente. Ahora sí”, expresa mientras se ven cameos del él entrenando con “Rey” y observa cómo ella logra abrir la tierra y mover piedras.

Previo a que este nuevo avance saliera a la luz a nivel mundial, el director del filme, Ryan Johnson, escribió en su cuenta de Twitter una recomendación para quienes sean verdaderos fans de la saga: Evitar a toda costa ver el adelanto.

“Yo estoy legítimamente desgarrado. Si quieren llegar limpios, de verdad evítenlo. Pero es muy bueno…”, expresó en su red social; sin embargo, eso parece haber sido ignorado, pues hasta el momento el video ya lleva cerca de ocho millones y medio de reproducciones en tan solo unas horas.

El clip deja ver además las últimas escenas de Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año pasado, como la “General Leia Organa”, madre de “Kylo Ren”, quien mantiene una disputa interna por alejarse de esos lazos fraternos entre sus padres. En el episodio VII, “Ren” mata a “Han Solo” (Harrison Ford), su padre.

El filme, que se estrenará el próximo 15 de diciembre a nivel mundial traerá de vuelta a personajes como “Chewbacca” a nuevos como un “porg”, y a los aliados “Finn” (John Boyega) y “Poe Dameron” (Oscar Isaac).

Este filme, que también develó un nuevo poster, contará además con las actuaciones de Lupita Nyong’o, Benicio del Toro, Andy Serkis y Domhnall Gleeson, sólo por citar a algunos.

