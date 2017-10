Cantautor Diego Isufrida estrena videoclip de su tema “Color necesidad”

México.- El cantautor mexicano Diego Isufrida estrenó el videoclip del tema “Color necesidad”, el cual se grabó con ayuda de un drone que siguió todos los pasos del intérprete.

De acuerdo con un comunicado de prensa, es el primer video musical en México filmado “a ciegas”. Esta producción, de cuatro minutos de duración, cuenta con locaciones al aire libre en el bosque, donde Isufrida se encuentra con una chica.

El cantante mezcla intensas guitarras con una interpretación vocal que refleja una fusión de ternura, pasión y dolor, propia de esas emociones. “Color necesidad” no sólo es el primer sencillo de su carrera como solista, también es una prueba de su evolución como artista.

El intérprete y compositor nació en la Ciudad de México y fundó la banda El Quinto As. Comenzó su carrera como solista tras la disolución de ésta. Sus influencias están marcadas por Andrés Calamaro, Mikel Erentxun, Leiva, The Rolling Stones, Wilco, The Beatles y David Bowie

