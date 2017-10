Enrique Guzmán celebrará en el Auditorio Nacional 60 años de trayectoria

México.- Enrique Guzmán, conocido como uno de los cantantes de rock and roll más importante de México, celebrará 60 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 31 de octubre.

En el espectáculo contará con una orquesta de 50 elementos más un coro integrado por 20 voces, “será un show que no se ha visto antes”, aseguró el intérprete en conferencia de prensa.

También mencionó que en el escenario lo acompañará su hija Alejandra Guzmán únicamente, puesto que muchos de sus compañeros a los que solía invitar hoy en día ya no están.

“Quiero hacer algo diferente, ya no tendré celebridades invitadas porque mucha de mi familia artística se ha ido”, comentó.

Asimismo se dijo feliz por el espectáculo que ha preparado desde hace algún tiempo, “siento muchas cosas apretadas en mi estómago, me siento muy contento y desde ahora les puedo decir que ya estoy preocupado, espero que la gente venga y que no llueva”, mencionó entre risas.

Respecto a las seis décadas que lleva de carrera, afirmó que se siente satisfecho porque ha viajado, conocido y realizado todo lo que ha querido, “si pudiera repetir, lo haría mañana mismo si es posible”.

Adelantó sobre su nuevo material discográfico, cuya fecha de lanzamiento está programada para principios de 2018, el cual contará con celebridades de la talla del ya fallecido Juan Gabriel, además de Luis Miguel, Angélica María, Cristian Castro, Palito Ortega, Emmanuel y Mijares, entre otros.

Finalmente, aseveró que no piensa en un retiro, “mi voz todavía se escucha bien, si me retirara me quedaría aburrido en mi casa entonces para qué, no está en mis planes hacerlo por ahora”.

