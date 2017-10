Jorge Medina exvocalista de Banda Limón realizará gira en Tijuana

Tijuana.- El ex vocalista de la Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina, realizará gira musical como solista en esta ciudad el 4 de noviembre, donde presentará su reciente material y los éxitos que tuvo con su voz en dicha agrupación.

En entrevista con Notimex, manifestó que decidió dejar de formar parte de la banda en la que participó por varios años porque había algunas situaciones en las que ya no estaba de acuerdo.

“Tenía que dedicarle tiempo a mi familia, duré seis navidades que no estuve con ellos, siempre dije que nunca iba a dejar la Banda El Limón porque fui y soy fan, es la banda de mis amores, marcó mi vida desde que estaba en la secundaria y pagaba por ver su concierto”, expresó.

Medina dijo que llegó su momento de retirarse, “cuando vas como una pieza más a trabajar se convierte en algo automático, llegué al agotamiento físico, no hubo mal entendimiento ni inconformidad, necesitaba tiempo para graduaciones, festejos y tener una vida”.

“Por decisión propia me fui a mi casa a solucionar mi vida porque un artista que no tiene éxito en su casa no tiene éxito en la vida porque no te sabe, el mejor premio lo tienes en tu casa, mi familia fue mi prioridad”, expresó.

Mencionó que se tomó un año sabático, “tome la decisión de iniciar como solista, ahora canto feliz, viajo con mi familia y manejo mi carrea a mi manera, sé a dónde voy y con quién quiero estar. Yo manejo mi agenda”.

El músico indicó que su disco saldrá a la venta en febrero próximo; “el disco lo manejo como yo quiero, así como los videos, no hubo un acercamiento con La Arrolladora, me hubiera gastado despedirme pero no se dio, desde hace siete años no tenía contrato estaba ahí por el amor que siento por la agrupación”.

Agregó que “para mi es importante lo que la gente siente, como solista puedo ser más cuidadoso, ahorita sé lo quiero ser y hacer, me gustaría cantar con Pepe Aguilar y Vicente Fernández”, expresó el cantante.

Jorge medina hizo que canciones como “La otra cara de la moneda”, “Valió la pena equivocarme”, “Tu historia fue conmigo”, “Disponible para mí” y “Te estaré esperando”, fueran interpretaciones de las más coreadas en sus presentaciones.

“Cuando estaba en La Arrolladora Banda El Limón no podía cantar algunas canciones que quería, me he dado cuenta que lo clásico se ha perdido, en su momento cantaré puras canciones mías, el regional mexicano no es carrera de caballos”, manifestó.

“Tijuana para mí significa muchos recuerdos, aquí perdí mi inocencia, aquí le abría presentaciones en plazas a varios grupos, los antros los recuerdo con mucho cariño, Tijuana es una ciudad de fiesta”, puntualizó.

Ntx