Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Ayer, 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Ya saben, fecha propicia para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se meta en predicamentos, porque eso de la “salud mental”, estimados lectores, es todo un laberinto, hasta cierto punto, claro está.

Miren ustedes, y sólo como ejemplo, yo siempre he pensado que toda religión debería ser considerada científicamente como una modalidad de paranoia colectiva: ¡miren que eso de hablar con seres de existencia incomprobada es algo más que poesía!

Pero como son millones los seres humanos que, contra toda lógica, creen en fantasmagorías (“Dios”, la principal de ellas), pues la OMS y los psiquiatras del mainstream evitan meterse en problemas y punto. Yo, siempre que estoy frente a un creyente, estoy totalmente convencido de que estoy frente a un paranoico: por eso lo trato con pincitas, no vaya a ser que su “Dios” le dé la orden de quemarme en una hoguera. ¡Ay, qué miedo!

Pero eso no es todo.

Hoy en día, que los lobbies feminista y LGBTTTIQ han puesto de moda la “ideología de género”, el asunto de las “identidades” tiene de cabeza a nuestras sociedades, sólo porque unos cuantos políticos y burócratas idiotas han sido obsequiosos con dichos lobbies. Y, claro, es su esencia, son grupos de presión: han logrado presionar y domesticar a los tomadores de decisiones para que éstos decidan por todos nosotros.

Y si la gente pensante se niega a seguirles la corriente, pues viene la ola de descalificaciones viscerales y fanáticas.

El asunto no es menor porque, cuando se habla de “salud mental” y de políticas públicas, las ocurrencias subjetivistas de la “ideología de género” sólo llegan a generar problemas, porque el significado de lo “normal” pierde todo sentido.

Claro, si uno preguntase si la homosexualidad es una enfermedad mental, de inmediato los personeros de lo “políticamente correcto” responderían: 1. Que ya no se dice “enfermedad mental” sino “trastorno de la personalidad” (y quizá mañana se les ocurra otro nombre), y 2. Que desde 1973 la American Psychological Association (APA) dejó de considerar a la homosexualidad como trastorno de la personalidad (específicamente, como “desviación sexual”). Dicho sea de paso, en 1990 la misma OMS hizo lo mismo con respecto a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE).

¿Así que antes era trastorno y ahora no lo es? ¡Ah, miren qué interesante! ¿Y cuáles fueron los “grandes argumentos científicos” para cambiar de parecer de manera tan radical?

Déjenme decirles que, desde siempre, han sido muy cuestionadas muchas decisiones del equipo de psicólogos y psiquiatras que integran y revisan constantemente el famoso Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), creación de la APA, que a la fecha acumula las siguientes ediciones: DSM-I (1952), DSM-II (1968), DSM-III (1980), DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994), DSM-IV-R (1998), DSM-IV-TR (2000) y DSM-V (2013). Ahí ustedes saben, mis apreciables lectores, si siguen confiando en sus psicólogos de turno (yo nunca he recurrido a uno).

De hecho, déjenme decirles que el cambio del “estatus psicológico” de la homosexualidad generó muchas broncas dentro de la APA, a tal grado de que se tuvo que recurrir a la “votación” de todos los afiliados para ver si avalaban la decisión del “consejo de notables”, y apenas poco más de la mitad estuvo de acuerdo con el cambio.

¿Qué clase de decisión científica es ésa, caray? ¡A la otra lo van a dejar a cara o cruz!

Y éste es sólo un ejemplo de lo poco fiables que pueden resultar las decisiones de los “paneles de expertos”, sobre todo cuando existen grupos interesados (lobbies) en que estos paneles decidan en un sentido u otro. Hay poder político y dinero de por medio.

Cosa parecida está sucediendo con respecto a los transexuales. El lobby LGBTTTIQ está presionando a las muy presionables APA y OMS para que dejen de considerar a los “trans” como personas que padecen disforia de género. Ya saben ustedes: con base en la vomitiva “ideología de género”, las mujeres “trans” quieren ser consideradas “mujeres” aunque les cuelgue pene y su genética sea XY, y los varones “trans” quieren ser considerados “varones” aunque tengan vagina y su genética sea XX.

Valen para un carajo la biología y el dimorfismo sexual: es más importante la “auto-adscripción identitaria”. (Yo he llegado a pensar que a mí me gustan mucho los gatos porque, en realidad, soy un gato).

El lobby LGBTTTIQ quiere darle continuidad a su éxito con respecto a la homosexualidad y, ahora, quiere que a todos los “trans” se les saque de la lista de las patologías mentales. Ya saben ustedes de qué se trata todo esto: la “normalidad a modo”, con base en las ocurrencias más caprichosas que pasen por la mente de unos cuantos individuos que se la pasan presionando a unos cuantos tomadores de decisiones. Así se mueve ahora el mundo, señoras y señores…

Digo, a mí me queda claro que una mujer “trans” no es más que un varón que, a través de tratamientos hormonales y/o quirúrgicos, adquiere la apariencia de mujer porque él cree que es mujer… ¡pero no es mujer!

Es un asunto elemental de verbos: parecer, creer y ser.

Y claro que todo mundo está en su derecho de hacer lo que le venga en gana sobre su propio cuerpo: principio elemental de la soberanía de todo individuo sobre su propio cuerpo. Por mí, si alguien quiere cortarse el pito para ponérselo de corbata… ¡adelante!

Pero resulta que las categorías científicas y jurídicas son colectivas, pero resulta que las políticas públicas son colectivas, pero resulta que el presupuesto público es colectivo… ¡así que nosotros no estamos obligados a seguirles el juego a unos cuantos ideáticos con problemas de identidad!

¿Quedó claro?

Por vía de mientras, sigamos tratando de darles seriedad a las ciencias de la mente y de la conducta, para no caer en tonterías de cuestionables “paneles de expertos” ni en chantajes oprobiosos de gente ocurrente.

Hay que seguir investigando. Quizá mañana la ciencia nos aporte más luces sobre este tan espinoso tema.