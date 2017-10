“Si te veo en el grupo no dudes que te meto un madrazo…”

Por Francisco Garfias.

Le echamos un vistazo relámpago al chat de los senadores del PAN. Suficiente para darnos cuenta del tamaño de la división que se traen los azules a menos de nueve meses de la elección presidencial.

Pero también para afirmar que el bajacaliforniano Ernesto Ruffo está convertido en el “villano favorito” de los llamados senadores rebeldes de la bancada azul.

Al que fuera el primer gobernador panista de México no le perdonan haber declarado a los medios que siente alivio con la renuncia de Margarita “porque sale la pus del PAN”.

Y hasta donde alcanzamos a ver, ninguna de las senadoras mujeres del grupo parlamentario azul salió a defender en el chat a la nueva aspirante independiente a la presidencia de la República.

Cosa rara. Ni una palabra de censura a la rudeza innecesaria de don Ernesto con la otrora primera dama, a pesar de que el poblano Javier Lozano puso un mensaje en el que preguntaba ¿Y las mujeres?

Nos cuentan que Mariana Gómez del Campo sí fustigó a Ruffo, pero no en este chat.

En los mensajes que leímos detectamos una advertencia a don Ernesto por parte del senador de Campeche, Jorge Lavalle.

“No había visto el chat. Es un tipejo, un patán….no se qué pintas Ruffo, pero si te veo en el grupo no dudes que te meta un madrazo”.

Salvador Vega, ex titular de la Función Pública en tiempos de Felipe, se indignó también por las palabras del bajacaliforniano.

“Eres doblemente cobarde. Primero por insultar a una mujer, y segundo por no tener pantalones para sostenerte.

“Y si te refieres a nosotros los senadores y quieres hablar de pus, pus chingas a tu madre…”

Lozano recordó que Ruffo es uno de los integrantes destacados de la comisión anticorrupción del PAN para aseverar: “Ruffo es el fiscal carnal de Ricardo Anaya…”

Este reportero habló con don Ernesto el día de la renuncia al PAN de Margarita Zavala. Me dijo que estaba contento porque se salía la pus del PAN.

Le pregunte a quien se refería. No mencionó a la ex primera dama, sino a los llamados senadores rebeldes del PAN: Cordero, Gil, Lozano, Lavalle, Vega “y Pedroza, quien también andaba con ellos”

Ese día el bajacaliforniano conversó con muchos otros reporteros que coinciden en que mencionó expresamente a Margarita Zavala.

La fracción panista en la Cámara alta ya perdió a uno de sus miembros. Luisa María Calderón renunció ayer a Acción Nacional. Quiere ser diputada independiente.

Otro “margarito” que dejó al azul fue José Luis Luege. El ex titular de Conagua tiene la patente del nuevo apodo de Ricardo Anaya: “El Peje del PAN”. Dicen que pronto se registrara como independiente para la jefatura de gobierno de la CDMX.

Fernando Herrera charlaba con un grupo de reporteros en el patio del Federalismo del Senado.

Súbitamente se acordó que la desairada comparecencia de Luis Videgaray se desarrollaba en esos momentos en el salón de sesiones.

“Me tengo que ir, está la avanzada de Meade en el salón, los corderos del PRI. Solo hay algunos senadores del PRI. luego luego se ve con quien están”, nos dijo en coordinador panista.

En la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores se manifestaron senadoras que tampoco estuvieron muy finas.

El ejemplo es Layda Sansores. Luego de criticar el “entreguismo” de la política exterior del régimen, la senadora del PT se dirigió a Luís Videgaray para decirle:

“Solo le digo, señor secretario, que a todos los funcionarios les arriman platos con caca. Es opcional entrarle o no. Y usted, cuando mantiene una actitud servil parece dispuesto a comérselo todo”.

Videgaray se enojó. Azotó la hoja que llevaba en la mano en el atril. Pero inmediatamente se controló. En tono ya más sereno le respondió a Sansores:

“Aunque usted no lo crea me da mucho gusto verla, y compruebo que mantenemos profundas diferencias…Yo la invito a que nos mantengamos ajenos a ese tipo de expresiones por el respeto que nos mantenemos usted y yo.

“Algo que me llama la atención es cuando se tiene una interpretación selectiva de los hechos…

“¿Por qué se nos acusa de servilismo cuando públicamente vamos en contra de Estados en las Naciones Unidas como en el tratado de Desarme Nuclear?

“¿Por qué no se nos dice lo mismo cuando Trump anuncia que no descarta la opción militar en Venezuela, y el primer país de América Latina en decir que no está de acuerdo es México?

“¿Porqué no menciona las veces que he estado yo en Cuba Senadora?

Esa interpretación selectiva no le hace bien a México, remató el canciller.

A las 20:34 PM nos llegó el siguiente mensaje vía WhatsApp:

“Mi Pancho; pa´contarte que en ese momento esta reunido Emilio Álvarez Icaza con Ricardo Anaya y Santiago Creel en el restaurante Jin San Shabu de Santa Fe”.

¿Será que don Emilio negocia su ingreso al Frente Ciudadano por México? Es pregunta.

Fin.