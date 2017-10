“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

2017 año sin precedente en riesgos para el Ejercicio Periodístico

El asesinato de Edgar Manuel Esqueda Castro en San Luis Potosí, es el periodista 14 del 2017, lo que ya establece a este año como el más peligroso en la historia para el ejercicio periodístico en nuestro país.

Como lo hemos comentado en este espacio, deja al descubierto fallas del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, ya que no es el primer caso de un comunicador que forma parte del mismo y es asesinado; cabe destacar que en este caso Egdar Esqueda no aceptó las medidas preventivas del protocolo de protección; pero más allá de las fallas en el mecanismo, queda al descubierto que la capacitación de funcionarios y de encargados de las agencias especializadas o fiscalías, no sirve sin la voluntad e interés de las autoridades.

Es urgente definir perfiles adecuados para las áreas de protección a Periodistas, así como el contemplar urgente acciones preventivas que concienticen a los integrantes del gremio, sobre la obligación de conducirse con honradez en el ejercicio profesional, y sobre la necesidad de cuidar sus vínculos y fuentes de información, ya que el encontrarse en situación de riesgo en el ejercicio profesional, mucho depende de la forma en que nos desempeñemos y conduzcamos en el oficio cotidiano.

Si los periodistas ejercen la profesión sin bases firmes que garanticen los derechos a la libertad de expresión y a la Información, las deficiencias en el marco legal van quedando a la luz cuando se siguen registrando asesinatos impunes de periodistas.

Ataques indirectos a la Libertad de Expresión

Tómelo con atención.- La salida de Periodistas y Comunicadores de medios de comunicación porque lo que señalan, comentan, y analizan al Aire, incomoda a las autoridades o afecta intereses, no es algo nuevo. Hace unos días Leonardo Curzio, Ricardo Rafael, y María Amparo Caceres, dejaron Núcleo Radio Mil y su espacio de “tertulia política” de los jueves. Sin embargo su mesa de análisis en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional continua los lunes por la noche, pese a ser un medio público. Meses atrás han sido muchos los casos no relevantes de situaciones similares, como cuando Ciro Gómez Leyva dejó Milenio Televisión.

Estos que también son atentados a la Libertad de Expresión, nos llevan a una reflexión de la que debemos partir Periodistas y Comunicadores. Así como exigimos transparencia, rendición de cuentas, y una conducción honesta a Políticos, líderes empresariales, sociales, y otros actores relevantes de nuestra sociedad. Nosotros los Periodistas, ¿hemos sido claros al hablar de transparencia en recursos y de nuestra conducción? ¿hemos dado cuenta de conflictos de interés en nuestro ejercicio profesional? ¿marcamos distancia o transparentamos el ejercicio de recursos públicos en medios de comunicación ?

Quizás tengamos una gran deuda con la sociedad y por ello, el aprendizaje que debe dejarnos la crisis que hemos vivido en este 2017 se deba traducir en la necesidad y conveniencia de refundar nuestro ejercicio profesional; establecer códigos de ética en el ejercicio profesional que normen nuestro desempeño. Los periodistas debemos estar comprometidos con las audiencias y conducirnos bajo los principios de honradez, honestidad, objetividad y prontitud, en él ejercicio periodístico. No permitamos que nuestro oficio se convierta en una industria de las Relaciones Públicas.

31 Independientes a la Presidencia de la República

Tómelo con Importancia.- 31 ciudadanos se han registrado hasta el día de hoy en busca de la Presidencia de la República. 4 Mujeres y 27 Hombres han manifestado ante el Instituto Nacional Electoral, su intención de buscar un registro como candidatos Independientes, lo que sin duda fragmentará el voto de la sociedad.

Hemos señalado en otros momentos que nuestro sistema democrático aún luce inmaduro o endeble, a lo largo de los últimos treinta años nuestra sociedad inició procesos de apertura y cambios, sin embargo en el momento que ahora vivimos con un sistema político fracturado, el registro de tantos candidatos por la vía independiente no aporta mucho, y si fortalecerá a los partidos políticos que al poner en operación su maquinaria electoral, podrán alcanzar los votos necesarios para alcanzar un triunfo en los comicios del próximo año, lo que no se traduce en gobernabilidad para nuestro país.

Sin duda tendremos mucho que pensar los mexicanos con miras a la contienda electoral del 2018, ya que podemos dejar pasar una gran oportunidad para consolidar nuestra democracia, y encontrar la suma de acuerdos necesarios para restablecer nuestro sistema político y salir adelante con oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos los sectores de nuestra sociedad.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.