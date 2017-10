Víctor Ortiz, de “Super Shore 3” desea destacar en la música electrónica

México.- Víctor Ortiz, integrante de la recién estrenada temporada de “Super Shore”, incursiona como Dj para más adelante seguir los pasos de su compañero Jawy, y debutar como productor de su propia música.

En entrevista con Notimex el joven de 26 años reveló: “estoy empezando con la música electrónica, en mis redes sociales ya pueden ver que estoy haciendo, por lo pronto estoy empezando a mezclar como Dj”.

Agregó que tiene planes de hacer melodías propias. “Posteriormente quiero empezar con la producción y comenzar a producir mi música”.

Compartió que antes de formar parte de MTV, estaba en el “reality” de TV Azteca “Enamorándonos”, donde uno de sus amigos pidió que lo acompañara a un casting, “yo no sabía para qué era, yo no quería ir, no lo quería acompañar”.

Pero formar parte de “Acapulco Shore” lo tomó por sorpresa. “Terminando de grabar un programa de ‘Enamorándonos’ me llama el productor y me dijo que estaba seleccionado para ‘Aca Shore’ la nueva generación”.

A una semana de haberse estrenado en “Super Shore” Ortiz dijo: “cuando me llamaron y me dijeron: Víctor te vas a grabar a Italia, te juro que hasta lloré, es una emoción que no te cabe”.

Por último invitó a sus seguidores a acompañarlo en sus recientes proyectos: “Los invito a que no se pierdan ‘Super Shore 3’ los martes por MTV a las 22:00 horas, allá nos vemos”.

