Cintas “Cult of Chucky” y Black halloww cage” se estrenarán en Feratum

México.- Las cintas “Cult of Chucky” y “Black hallow cage” se estrenarán durante la sexta edición del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, Feratum, el cual también apostará por trabajos en realidad virtual como “Avido”.

Feratum, como ya es tradición, tendrá como sede principal el Pueblo Mágico de Tlalpujahua, Michoacán, y sumó a Morelia y la Ciudad de México para que sean cómplices de esta edición.

Las dos últimas ciudades transmitirán la esencia del encuentro fílmico a través de proyecciones especiales que se llevarán a cabo en Cinépolis Plaza Morelia y Cinépolis Diana en la Ciudad de México, del 13 al 15 de octubre, aseguró Miguel Angel Marín, fundador y director general de Feratum.

Marín indicó que todo está listo para la inauguración, que se realizará en unas horas y que dará su banderazo oficial con la premier en América Latina de “Black hollow cage”, película ganadora del Premio del Jurado en el Festival Bifan, en Corea, considerado uno de los mejores festivales de género del mundo.

Además, este año el Nosferatu de Oro, máxima distinción del encuentro cinematográfico, será entregado a la actriz michoacana Elpidia Carrillo, quien fincó su carrera en Hollywood al participar en diversas películas, siendo “Depredador” una de las más memorables.

Así como al actor Sergio Klainer, durante la clausura de actividades que tendrá lugar en la Ciudad de México.

Entre las sorpresas de esta edición se contará con el estreno de la cinta “Cult of Chucky”, séptima entrega de la saga.

Otros títulos con los que se contará son: “Red Christmas”, “Death on scenic drive” e “Incontrol”. Así como los estrenos iberoamericanos: “Bajo la rosa”, “Punch the clock”, “Ecuation” y “Through the shadow”. Además habrá gala de las cintas “Insignis” y “Volverá el polvo a la tierra”.

Como parte de la programación se proyectará la película “Ávido” (primer thriller cortometraje de realidad virtual) creado por la compañía mexicana VR.

Mientras que la alianza con el Sindicato del Terror (SDT) se fortalece y entregará un premio especial en la competencia de Corto y Largometraje Mexicano.

Además, Feratum rendirá tributo a George A. Romero y Tobe Hopper (ambos fallecidos este año) al proyectar “La noche de los muertos vivientes” y “Masacre en Texas”, la versión remasterizada.

Ntx