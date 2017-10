Clavadista mexicano organiza evento para ayudar a damnificados

Guadalajara.- El clavadista mexicano Germán Sánchez organizó una función de lucha libre para ayudar a los damnificados por los sismos que sacudieron al país y se realizará este viernes, donde también espera contar con estrellas del deporte, incluidos futbolistas.

“Duva” Sánchez acudió este jueves a las instalaciones del Guadalajara en Verde Valle para pedir apoyo al técnico argentino Matías Almeyda, “le gustó la idea, no me dijo que no, que lo iba a checar quien podría acompañarnos”.

En espera de la asistencia de algunos jugadores de Chivas para una convivencia con atletas y futbolistas, el evento principal será una función de lucha libre con gladiadores de Triple A como Chessman, Averno, Argenis y otros.

“El evento se llama ‘La lucha continúa por México’, es una función de lucha y la convivencia con atletas que han dejado a México en alto, quiero que la gente nos apoye con sus víveres, esa es la única forma de entrar, lo que cada uno tenga en su corazón y pueda”, dijo.

La Unidad López Mateos en Guadalajara albergará la función en punto de las 19:00 horas, lugar con cupo para tres mil 500 personas y donde habrá rifas para que los ganadores le pregunten lo que quieran a los deportistas.

Ntx