Automóviles con engomado azul no circulan este viernes

México.- El programa Hoy No Circula aplica este viernes para los vehículos con engomado color azul, terminación de placas 9, 0 y permisos, y los que hayan obtenido el holograma de verificación 1 y 2.La restricción vehicular está vigente desde las 05:00 a las 22:00 horas en todo el territorio de la Ciudad de México, dieciocho municipios del Estado de México, así como en Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.Los autos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados.También están exentos del programa los automotores que usen energías no contaminantes (solar, eléctrica, etcétera). Transportes escolares con autorización; vehículos usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.Coches de servicios fúnebres durante su actividad; vehículos de emergencia médica con autorización; carros conducidos por discapacitados con su respectiva identificación o autorización y los de servicio público federal de transporte de pasajeros.Vehículos con placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería, motocicletas o con matrícula de demostración y/o traslado.El Hoy No Circula tampoco aplica para carros que porten un Pase Turístico vigente, y aquellos vehículos que porten un permiso especial entregado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.

Ntx