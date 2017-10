Derbez busca transparencia

México.-Fiel a su compromiso por crear una sociedad mejor, el actor, productor y director Eu­genio Derbez asegura que la iniciativa Love Army México, a la que se unió para construir casas a los afectados por los sismos de septiembre pasado, está teniendo éxito porque es transparente.

En entrevista telefónica desde Los Ángeles, Derbez se dijo agradecido por la gente que está confiando en él, así como en los actores Ben Sti­ller y el youtuber Juanpa Zu­rita, entre otros, que se han unido para apoyar a aquellos que lo han perdido todo.

“Para inspirar a la gente a donar hay que recurrir a la transparencia. Por ello, esta­mos en pláticas directamen­te con la gente que construye casas, con arquitectos, inge­nieros, con firmas que se de­dican a hacer casas baratas, pero de buena calidad, para poder dárselas directamen­te a la gente, sin pasar por ninguna institución guber­namental ni fundaciones en las que el dinero se va entre sueldos y demás.

“Aquí la idea es que el di­nero se vaya a ayudar 100% a los damnificados y creo que la gente se ha dado cuenta que estamos trabajando con transparencia y por eso han confiado en darnos su dine­ro”, explicó.

De acuerdo con el actor, la manera en la que entre­garán las casas será aleato­ria y se otorgarán en los sitios más afectados.

“Cuando sucedió todo esto, el gobierno levantó un censo, publicó cuáles son los lugares más afectados. Así que una vez que revisemos bien, iremos a esos sitios para ver la situación. Pero está di­fícil, viendo que tanta gente necesita ayuda, elegir a quién socorres y a quién no. Serán decisiones complicadas que tendremos que tomar entre muchos”, añadió.

Para Eugenio, protagonista de cintas taquilleras como No se aceptan devoluciones, es una oportunidad el tener un micrófono abierto para hablar por aquellos a los que no se les hace caso.

“Para mí es importante. Es una obligación como figura pública, el utilizar mi voz para hacer un bien social y dar­le voz a los que no la tienen. Se me haría injusto y egoísta, y no lo digo sólo por mí, creo que todas las figuras públicas deberíamos tener conciencia de que si tenemos la forma de alzar la voz, debemos usarla también para ayudar y no sólo para promocionar nuestros trabajos y nuestros éxitos.

“Siento un compromiso con la gente y conmigo para poder dormir tranquilo, el saber que hice algo por mis compatriotas, por el planeta, el poner mi granito de arena, y campañas como ésta lo fo­menta y es inspirador”, indicó.

Por ello, también deci­dió participar en la campaña 100% personajes de Univer­sal Channel, la cual busca re­conocer la labor de aquellas figuras únicas en México, Colombia, Argentina y Chi­le que llevan a cabo accio­nes inspiradoras que generan un impacto positivo en sus comunidades.

“Es una campaña linda, porque es una idea que el ca­nal me trajo para poder ayu­dar a los que ayudan, de poder reconocer a toda esta gente que dedica su tiempo libre o su vida a apoyar a los demás, a sus comunidades, a su pue­blo, a su ciudad. Y la idea es esa, darle un poco de pantalla a los héroes anónimos, a toda esa gente que se dedica a ayu­dar y que pueden ser inspira­ción para muchos y que no los conocemos”, finalizó.

