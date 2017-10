Diego Boneta graba temas de Luis Miguel para “soundtrack” de bioserie

México.- El actor y cantante Diego Boneta informó que ya grabó temas que Luis Miguel popularizó, pues serán incluidos en la banda sonora de la bioserie de Netflix inspirada en el ídolo mexicano.

“Con la serie estoy como loco, vengo llegando de grabar el ‘soundtrack’, estaré cantando todos los temas en los mismos tonos que él, lo cual ha sido un reto enorme. Me estoy tomando con mucha seriedad y disciplina, pasándola muy bien, ha sido un gran aprendizaje”, precisó.

Aunque no precisó otros detalles, pues asegura que no le permiten informar más, Boneta indicó que lleva meses preparando su personaje inspirado en el intérprete de éxitos como “La incondicional” y “Tengo todo excepto a ti”.

“Desafortunadamente no me dejan platicar mucho, aunque moriría por contarles todo, pero me tienen atado a no decir nada. Llevo meses con la preparación, tanto en el lado musical como del lado actoral, porque voy a estar metido en todo”.

Al preguntarle si Luis Miguel le ha dado consejos, comentó: “Nos conocimos, fue una gran cena con todos. Lo que más gusto me da es que voy a estar filmando en México nuevamente”.

La noche del jueves, Diego Boneta asistió al estreno de la obra “Privacidad” en apoyo a su amigo Luis Gerardo Méndez, quien la protagoniza, y alterna funciones con Diego Luna.

Ntx