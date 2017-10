La Oreja de Van Gogh demuestra su amor por México en el Auditorio

México.- La banda española La Oreja de Van Gogh demostró su amor por México durante su concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, en donde presentó su gira para promocionar su álbum: “El Planeta Imaginario”.

Los miles de asistentes no pararon de ovacionar a la agrupación que deleitó con un viaje musical alrededor de sus éxitos en una velada llena de romance.

Después de unos años de ausencia en este recinto, los anfitriones supieron conquistar a sus fans, con la interpretación de 25 piezas, en un escenario en el que predominaron las lámparas.

“Buenas noches mi México lindo y querido, bienvenidos a nuestro planeta imaginario”, saludó la cantante Leire Martínez, después de interpretar “Estoy contigo”.

La alineación, que sigue festejando sus 20 años de carrera, continuó su repertorio con “El último vals” y “Cuídate” en las cuales ya varias personas se habían levantado de sus asientos para corear cada estrofa.

“Qué gusto estar aquí en casa y con la casa llena, no saben lo bonito que es esto, es la décima vez que nos subimos a este escenario, para nosotros es una noche especial, todo es posible gracias a vosotros”, mencionó la cantante.

Asimismo dijo que esta vez regresan con la citada placa discográfica en el que cuentan muchas nuevas historias, previo a “Intocables” e “Inmortal”.

Subrayó que el amor si no se cuida, también se muere, pues los 20 años se creía que “iba a ser para siempre, eterno, invencible”, por eso indicó que en estos tiempos ha aprendido a querer a la gente incluso “Cuando menos lo merezca”, explicó antes de esta canción.

“París”, “Europa VII”, “Esa chica”, “Rosas”, “Diciembre” y “20 enero” también se incluyeron en el set de este recital, en el que puntualizó que siempre que están lejos extrañan al público mexicano.

Agregó que la banda cumple 20 años, de los cuales 18 han sido de la mano de México y agradece que por primera vez tuvieron la suerte de poder desarrollar un proyecto íntegramente aquí, su Primera Fila.

De igual manera reconoció que la gente de este país es un ejemplo para todos, pues después de “dos terribles terremotos, lo que nos ha enseñado México al mundo es algo único, la solidaridad, hermandad, ese sentimiento de colaborar”.

“Sabemos que falta mucho y que las vidas no se reemplazan con más, pero… ¡mucha fuerza México! Contarán con nuestra música cada vez que lo necesiten. Muchas gracias”, aseveró antes de “María”.

“Deseos de cosas imposibles”, “Muñeca de trapo”, “El primer día del resto de mi vida”, “Jueves” y “Playa” son otras de las melodías que se incluyeron, en donde se sentó al borde del escenario y en el que se incluyó un momento acústico.

“Esta noche me dolerá la garganta, como ven no podré cantar así que me tendrán que ayudar”, dijo antes de dos salidas en falso, y que a su regreso alzó en alto una bandera de México.

“La niña que llora en tus fiestas”, “Tan guapa”, “Cometas por el cielo”, “Puedes contar conmigo” y “Pálida luna” aderezaron también la noche. “Esto es lo que nos llevamos, gracias y hasta siempre” mencionó.

