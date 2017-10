La prensa es frustración de Trump, revela su jefe de gabinete

Washington.- El jefe de gabinete de Estados Unidos, John Kelly, negó hoy de manera pública los reportes sobre su renuncia o despido del cargo y reveló que el presidente Donald Trump ve en la prensa una de las mayores frustraciones de su gobierno.

“Una de sus frustraciones son ustedes. Todos ustedes. No todos ustedes, pero muchos de ustedes”, respondió Kelly en una sorpresiva conferencia de prensa, la primera en el cargo desde que fue nombrado por el presidente en julio pasado.

La aseveración de la segunda figura de poder en la Casa Blanca ofreció quizá la primera medición sobre el malestar de Trump con la prensa, a la que ha identificado como un adversario.

Kelly precisó empero que el mayor malestar del mandatario es hacia el Congreso, donde a pesar de contar con el control de los republicanos en las dos cámaras, se le ha negado hasta ahora un logro mayor como la derogación de la Ley Asequible de Salud, también conocida como “Obamacare”.

“El Congreso ha sido número uno para él”, precisó el exmilitar, quien al inicio de su comparecencia ante los reporteros, anunció, en un serio tono sarcástico, que hasta este miércoles continuará al frente de lo que calificó como la más difíciles de sus tareas hasta ahora.

“Aunque lo leo todo el tiempo, y con bastante consistencia, no estoy renunciando hoy; no lo creo, y acabo de hablar con el presidente, no creo que esté siendo despedido hoy”, dijo el exsecretario de Seguridad Interna, entre risas de algunos reporteros.

En franco intercambio con la prensa, pocas veces visto en su carrera pública, Kelly explicó y precisó los alcances de su trabajo en la Casa Blanca, el cual no incluye meter en cintura a un mandatario con un comportamiento errático.

“No fui enviado, ni traído para controlarlo. Y ustedes no deberían medir mi efectividad como jefe de gabinete a partir de lo que ustedes creen que yo debería hacer”, precisó.