Trump descertifica el cumplimiento de Irán con acuerdo nuclear

Washington.- El presidente Donald Trump formalizó hoy la descertificación del cumplimiento de Irán al acuerdo nuclear, pero decidió mantener por ahora a Estados Unidos en el pacto, aunque pidió al Congreso implementar nuevos condicionamientos.

“Estoy anunciando hoy que no podemos y no haremos esta certificación. No continuaremos en un camino cuya predecible conclusión es más violencia, más terror y la muy real amenaza de un logro nuclear de Irán”, señaló en una ceremonia formal en la Casa Blanca.

Trump pidió por ello al Congreso estadunidense fijar una serie de condiciones para Teherán bajo un mecanismo que restablecería las sanciones contra Irán en caso de incumplimiento.

“En caso que no seamos capaces de llegar a una solución trabajando con el Congreso y nuestros aliados, entonces el acuerdo será terminado”, sentenció.

Trump, quien durante su campaña presidencial calificó el acuerdo multilateral con Irán como uno de los peores de la historia, justificó su decisión bajo el argumento de que Irán ha cometido “múltiples violaciones” del acuerdo.

Aunque Trump había certificado el cumplimiento iraní en dos ocasiones desde que llegó a la Casa Blanca, como parte de las revisiones periódicas cada 90 días establecidas en el acuerdo, el nuevo curso de evento traslada una parte de la responsabilidad al Congreso.

Su decisión fue aplaudida por algunos republicanos y cuestionada por los demócratas.

“Los cambios anunciados por el presidente hoy son un cambio bienvenido y necesario. Ofrecen a Estados Unidos una ruta hacia adelante”, señaló el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, John McCain.

“Irán rutinariamente ha amenazado a Estados Unidos y a sus vecinos durante décadas. Es el más grande Estado promotor del terrorismo”, remató.

En contraste, la senadora demócrata de Nuevo México, Catherine Cortez Masto, sostuvo que la decisión de Trump es contraproducente en los esfuerzos de Estados Unidos por contrarrestar a Irán.

“Ha erosionado nuestra seguridad nacional y nuestro liderazgo global. Es revelador que la decisión de Trump corre a contrapelo de lo que su propio secretario de Defensa compartió públicamente con el Congreso hace apenas una semana”, indicó.

En paralelo, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a líderes, miembros y asociados a las Guardias Revolucionarias Islámicas de Irán acusándolas de jugar un papel central para convertir a Irán en el “más notorio Estado promotor de terrorismo”.

Estados Unidos instó además a la comunidad internacional a tomar acciones similares para confrontar lo que caracterizó como el “comportamiento peligroso y desestabilizador” de Irán.

Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania) firmaron el 14 de julio de 2015 en Viena un acuerdo que demanda a Teherán limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones que se le habían impuesto.

