La hora del “Lunch”, ideal para manejar tu estrés

Elizabeth Scott, MS / verywell.com

Traducción: Alfonso López-Collada G.

Hay varias maneras efectivas de abordar el manejo del estrés. Puedes recurrir a una combinación de relajantes de corto efecto que te funcionen un poco; pueden calmarte y revertir la respuesta de tu cuerpo al estrés. Puedes también tener y mantener hábitos constantes que construyan una resistencia contra el estrés. Claro que no te esperas hasta estar en crisis para echar mano de estas soluciones, te ayudan a batallar menos ante cualquier estrés que se te atraviese. Idealmente, si puedes mantener un hábito que fomente la resistencia hacia el estrés y practicarlo cada vez que necesites controlar una cantidad moderada de tensión, tendrás ambos beneficios.

Por eso es tan buena idea adquirir y mantener el hábito de relajar el estrés durante la hora de la comida. Como la mayoría de los terapistas y consejeros te podrán decir, una de las formas más efectivas de mantener un hábito sano es meterlo en tu horario pegándolo a algo que ya estés haciendo. Como todos nos detenemos a comer a medio día, unir un hábito a la hora de la comida es conveniente y funciona. También es un momento muy oportuno para manejar tu estrés: puedes haber acumulado ya algo de tensión durante el día y liberarte de él durante la hora de comida te ofrece una oportunidad de reiniciar con frescura tu día desde un nuevo y mejor punto de partida para la segunda mitad de tu día laboral. Así, al final del día podrás volver a casa con menos estrés del que hubieras tenido sin relajarte.

Hay muchas maneras de incluir el alivio del estrés en la ventana de oportunidad que ofrece tu hora de comer. Lo que sigue son algunos de los mejores liberadores de estrés que puedes practicar; hábitos que realmente crean resiliencia si se practican regularmente, pero esta lista es para empezar. Si luego de ensayar algunos empiezas a inventar tus propias rutinas, excelente. Con que estés haciendo algo que puedas seguir y te funcione, estarás en el camino correcto.

1. Ejercicios de respiración con visualización

Durante la comida estarás respirando, e igual puedes hacer que eso además te sirva y alivie tu estrés. Los ejercicios de respiración son una excelente y conveniente forma de aliviar el estrés: pueden practicarse en cualquier lugar y ayudarte a controlar tu respuesta al estrés cuando te sientas abrumada/o, incluso al intentar manejar la causa –y no después.

La clave para que ese control de la tensión se convierta en un elemento de resistencia es la práctica, por lo que tener a la hora de la comida un hábito que incluya la respiración realmente puede ayudarte a descargar estrés, tanto en ese momento como en el largo plazo. Para maximizar esa vivencia te sugiero que agregues algunas visualizaciones al ejercicio: imagínate haciendo el bien como parte de un reto que enfrentas actualmente; recuerda con todo detalle un éxito que hayas vivido en el pasado; o simplemente piénsate descansando en la playa o donde más te guste. Las dos primeras opciones te pueden ayudar a sentir más confianza en tu trabajo, mientras que la tercera te puede hacer sentir que tuviste un delicioso intermedio en tu jornada. Cualquiera de estas opciones puede ser un hábito muy útil que vale la pena adquirir.

Comer a plena conciencia

Igual que respirar, son altas las probabilidades de que durante la hora de la comida comas. Pero cómo comes puede convertir la experiencia en una liberadora de estrés. Comer a consciencia plena es una manera de meditar que también puede ayudarte a relajar el estrés y, potencialmente, a comer menos disfrutando más los alimentos (lo cual es perfecto si también quieres mantenerte en forma). Sólo enfócate en cada bocado, disfruta de veras la sensación de la comida bajando dentro de ti y vive el momento presente notando y enfocándote en todas las sensaciones físicas involucradas. Todo junto puede hacer que sientas tu comida como algo más satisfactorio y que tu estrés se aleja.

Una caminata energética

El ejercicio es una de las opciones más efectivas para controlar el estrés. Ofrece un desahogo a la frustración, libera endorfinas para levantarte el ánimo, construye resistencia de larga duración si se practica regularmente y, por ejemplo con caminatas, literalmente puede llevarte a un mejor lugar. Si trabajas en una oficina, podrías preferir caminar en vez de ir en auto a comer; encuentra un lugar al que puedas ir a pie y aprovecha para relajar tu estrés. Si trabajas en casa, puedes hacer lo mismo o puedes caminar por tu colonia antes o después de comer, como parte de tu hora de comida. También te sirve un paseo en bicicleta.

Encuentra un lugar tranquilo

Simplemente encontrar un lugar para estar un rato en paz puede ser magnífico para aliviar el estrés. Si puedes encontrar una banca en un bello parque cerca de tu trabajo, o junto a una fuente, la vista, el sonido y sentir la naturaleza puede ayudarte a sentirte con los pies en la tierra y con menos ataduras a tu estrés. Agrega una meditación calmada, silenciosa a tu rutina, y lograrás construir tu resistencia al estrés; y si vuelves eso un hábito, tendrás además grandes beneficios en tu salud.

Practica yoga de oficina

Esto definitivamente es más fácil de practicar si trabajas en casa, pero algunos movimientos sencillos pueden practicarse en una oficina, incluso en un escritorio. Si tienes un poco de privacidad (o te sientes cómodo/a con tus compañeros de trabajo), puedes hacer un poco de estiramiento, que aliviará la tensión de tu cuerpo y mente, sobre todo si al salir del trabajo puedes tener sesiones más firmes de yoga.

Disfruta tu música

Puedes energizar tu cuerpo o relajarte, con el tipo adecuado de música. Tal vez hayas escuchado que la música clásica tiene muchos beneficios, pero realmente cualquier tipo de música que disfrutes puede hacerte bien. La rápida energiza tu sicología, la calmada relaja tu cuerpo y mente. Si alguna canción tiene una letra que “te llegue” especialmente en un determinado estado de ánimo en el que estés –o quieras estar–, tienes en tus manos un medio por demás sencillo para soltar el estrés a la hora de la comida –o mientras caminas, o manejas rumbo a tu comida–.

Diario de gratitud

Cambia tu foco de atención, de lo que te está estresando a lo que te bendice. Así podrás tener un impacto real en tu estado de ánimo y tu sentimiento general de bienestar. Te recomendamos mantener una lista diaria de –fácil– tres motivos que tengas para sentir gratitud, y subirás tu ánimo; muchas investigaciones vinculan esta mancuerna causa – efecto, que involucra una mayor resistencia y más recursos para mantener tu equilibrio emocional. Esto se debe a que, si te sientes en plenitud, en equilibrio y bien en todos los planos, aprovecharás mucho mejor las oportunidades que te lleguen. ¡Vaya estado de ánimo tan ventajoso para trabajar!

Recuerda: tener más información sobre el estrés y los recursos que tienes a tu alcance para manejarlo, te desarrolla hábitos que te pueden ayudar a lidiar con el estrés cada vez que se te presente.

