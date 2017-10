Reminiscencias de una conmemoración accidentada 

Por Miryam Gomezcésar.

Tras el desaguisado ocurrido el pasado 8 de octubre en el Centro de Convenciones en Chetumal al término del desayuno ofrecido en ocasión a la conmemoración del 43 aniversario de la creación de Quintana Roo como estado confederado, ya en el Congreso el Gobernador Carlos Joaquín González pidió no escuchar “a quienes pretenden desvirtuar la realidad, sin hacer caso de sus acciones en su pasado, que hoy mantienen a Quintana Roo en crisis…no escuchemos las voces de aquellos que nos quieren desanimar, que quieren seguir teniendo impunidad, porque ni siquiera tienen vergüenza de hacer autocrítica de lo que han hecho en el pasado…”.

Ésta última referencia parece hecha a la medida de los exmandatarios ausentes y presentes en el recinto legislativo. Para nadie es desconocido que el caos actual ha sido fomentado desde hace varios regímenes en que se abrió la puerta al crimen organizado, se concesionó el suministro de agua, se propiciaron despojos e invasiones, se desviaron recursos, se buscó la colusión entre funcionarios, representantes populares y profesionistas que participaron sin oponer resistencia para llegar al punto de quiebre en que se encuentra hoy el estado y que el mandatario tiene la buena intención de resolver con trabajo, trabajo y más trabajo, según dijo.

La realidad de los estragos causados al turismo por la presencia y avance del crimen organizado, ahí está. Las cifras no mienten. El impacto es un hecho preocupante porque de ésta actividad depende casi el 100 por ciento de la economía estatal, es el segundo lugar de aportación al PIB. El inquietante peligro está presente. Un hecho reconocido y analizado por los empresarios del ramo.

En este sentido, Carlos Gosselín Maurel, presidente de Asociación de Hoteles de Cancún, dijo que, gracias a los warnings establecidos en agosto pasado por el gobierno estadounidense debido al riesgo a la seguridad de sus vacacionistas en Quintana Roo, las reservaciones disminuyeron un 10 por ciento respecto al año pasado, lo que representa una pérdida de 7.9 millones de dólares. A su vez, el presidente de la operadora hotelera AM Resorts, Alejandro Zozaya Gorostiza, asegura que la caída de reservaciones es de 53 por ciento.

Así, mientras turistas y habitantes están en riesgo de ser víctimas de la delincuencia, los datos oficiales son cada vez más preocupantes. La cifra de homicidios del crimen organizado según datos oficiales es de 150 en lo que va del año, tan sólo en Cancún, pero la violencia aumenta a diario, lo más reciente en Cancún sucedió en Villas Otoch Paraíso en la SM 259 donde unos sicarios ejecutaron a un ciudadano y dejaron herida a su hija de 5 años, también hubo persecuciones y balaceras. La amenaza es latente.

Los representantes del sector intensificarán las campañas de promoción que emprenderán para incrementar el número de reservaciones con sus propios recursos, buscando nuevos nichos de oportunidad. Los actos criminales en la zona hotelera son cada vez más frecuentes tanto en Benito Juárez, Puerto Morelos como en Solidaridad y Tulum, no hay distinción para los criminales, como sucedió ésta semana en Playa Delfines, donde dos vendedores ambulantes fueron balaceados, uno falleció y el otro fue herido.

Junto al detonante de la economía estatal, va de la mano el tema de la política que pronostica tiempos aciagos por un largo periodo debido a las campañas, la elección y la cercanía del siguiente proceso en el 2019, para la renovación de legislatura local.

Muchas variables se presentan para las elecciones venideras: candidatos independientes, nuevos partidos, multitud de aspirantes y en medio de este artilugio, los frentes, coaliciones, alianzas en un clima de crispación política constante porque nadie cede ni quiere quedar fuera.

En el contexto nacional, la salida de Margarita Zavala del PAN, a quien Carlos Joaquín deseo la mejor de las suertes, aceleró las definiciones internas locales con una prontitud asombrosa. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado plurinominal Lorenzo Martínez Arcila, fue contundente “Al menos en el PAN no vamos a cometer la torpeza de impulsar independientes y estos tienen que hacer todo por no defraudar la confianza ciudadana”, en tanto que su líder municipal en Benito Juárez, Eduardo Pacho Gallegos, de plano no se anduvo por las ramas y amenazó con dar de baja a los panistas que apoyen a Margarita Zavala en su candidatura independiente, porque -dijo- así lo marcan los estatutos.

En este mismo sentido, la guerra para destituir a Rafael Anaya de la Presidencia del CPN del PAN, podría repercutir en el futuro del Frente Amplio Democrático.

En el estado hay incertidumbre sobre quienes podrían encabezarlo del PAN, PRD o MC, pero aunque esto depende de los acuerdos que se tomen a nivel central, la escasez de liderazgos que garanticen vencer el hartazgo social, el desprecio a la clase política y los consensos internos dentro de los propios organismos complica este panorama.

Los partidos locales PRI/PVEM/PANAL, rebasados por la alianza PAN/PRD en la pasada contienda, tampoco tienen garantía para retener el poder donde lo tienen, principalmente en municipios de la zona norte donde la imagen urbana de las ciudades está deteriorada y la inseguridad tiene enojados a sus habitantes.

Lo mismo sucede en Cancún que en Playa del Carmen, Isla Mujeres o Tulum, y esto tiene qué ver en cierto sentido con su abandono pero principalmente por la calidad de sus servicios.

Un ejemplo claro es el transporte público con unidades viejas, maltratadas, que operan en condiciones insalubres contra la calidad que merecen los destinos turísticos de primer nivel ¡Que vergüenza!

Taxis, combis, autobuses recorren las ciudades excediendo los límites permitidos de velocidad y su capacidad (llenos como latas de sardinas), sin importar el riesgo que imponen al usuario.

Ahí, donde el desorden impera, donde la similitud de acciones con gobiernos anteriores se reitera, no hay tregua que permita recuperar la esperanza de mejorar las condiciones de vida complejas que los ciudadanos comunes sortean para sobrevivir en ésta selva de asfalto contra el discurso oficial de los buenos modales, el comportamiento moderado, prudente que obliga a los funcionarios, legisladores y a todos los servidores públicos.

Un dato que resalta los absurdos es la adquisición de camionetas de lujo del año para, que entregarán a 28 suertudos del gabinete, como dijo el Oficial Mayor del Gobierno del Cambio, Manuel Alamilla Ceballos, “para que los funcionarios no sufran accidentes”, tras lo cual recordé la frase “No escuchar a quienes pretenden desvirtuar la realidad” ¿A quiénes se referiría?