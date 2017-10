Björk denuncia acoso sexual de reconocido director danés

México. Luego de las denuncias que han surgido en los últimos días contra el productor hollywoodense Harvey Weinstein por acoso sexual, la cantante Björk decidió revelar la mala experiencia que vivió mientras trabajaba con un famoso productor danés.

La islandesa, sin dar nombres, se refirió al momento en que grabó Dancer in the Dark, la única película en la que ha participado como actriz, en el 2000 bajo la dirección de Lars von Trier.

“Inspirada por las mujeres de todas las partes del mundo que han hablado”, Björk publicó una carta en sus redes sociales, en la que cuenta los abusos de los que fue víctima.

“Me he inspirado por las mujeres de todas partes quienes están alzando la voz en línea, para contar mi experiencia con un director danés. Porque vengo de un país que es uno de los que tiene mayor equidad de género en el mundo, y hoy tengo una posición de poder y fuerza con la carrera que he hecho en el mundo de la música y con independencia que he ganado con esfuerzo. Se ha hecho muy claro para mi que en la profesión de las actrices, mi humillación y rol como un ser menospreciado y abusado era una norma, y trabajé con un director y un equipo de docenas, que lo dejaron pasar y alentaron el abuso.

Me di cuenta de que es una situación universal en esta industria, en la que el director puede tocar y acosar a sus actrices a su voluntad, y la institución fílmica lo avala. Cuando rechacé a este director repetidas veces, él me castigó y creó ante su equipo una ilusión en la que yo fui catalogada como “difícil”.

Debido a mi fortaleza, mi gran equipo y porque no tengo nada que perder y ninguna ambición en el mundo del cine, es que me alejé y me recuperé durante años. Sin embargo, estoy preocupada por otras actrices que trabajan con el mimo hombre no puedan hacer lo mismo que yo. Él estaba en total conocimiento de su “juego” y estoy segura que la película que hizo después, estuvo basada en sus experiencias conmigo. Porque fui la primera que se enfrentó a él, y no le dejé salirse con la suya.

Y en mi opinión, él ha tenido una mucho más justa y significativa relación con sus actrices después de que lo confrontara, así que hay esperanza.