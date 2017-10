‘Camachito’ escupe para arriba

César “Camachito” Quiroz, el priísta más servil en el país, presentó un punto de acuerdo para que se cree una comisión que investigue el enriquecimiento lícito del dirigente panista Ricardo Anaya, quien si por algún motivo resulta responsable de esa denuncia, sin embargo, no se compara con Arturo Montiel, un corrupto de altos vuelos que todavía tiene gran influencia en tierras mexiquenses, a quien Camacho financió su campaña para la gubernatura del Estado de México.

Camachito es un hombre de ideas cortas y lambisconerías largas, a quien por su pequeñez, lo utilizan en Los Pinos para golpear desde San Lázaro a los enemigos de Enrique Peña Nieto. Esa es su misión, el servilismo, que lo llevó de la mano –literal- de Emilio Chuayfett al despacho principal del Palacio de Gobierno frente a las Plaza de los Mártires en Toluca.

Lo que no sabe Cesarito, el ratoncito de la política mexicana, es que con esa propuesta les puso en bandeja, a los panistas, a su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, lo hizo inconsciente o perversamente, pero los azules aprovecharon la oportunidad y de inmediato se le fueron a la yugular al dirigente formal del partido, todavía en el poder.

¿No sabe el coordinador de los diputados priístas, que el último año -2015- en que Clavillazo estuvo al frete de la Comisión Federal de Electricidad las pérdidas de la empresa productiva del Estado fueron de 95 mil millones de pesos que nadie sabe dónde quedaron? ¿O sabe y lo hizo con la intensión de que los azules lo hicieran polvo?

Con esta estrategia de golpeteo a sus adversarios, el PRI no tiene nada que hacer en las elecciones del 2018, además de que los escenarios económicos no auguran un futuro promisorio para quien será su candidato en las elecciones del 2018.

La nopala le dicen a la dirigente nacional del PRD, la que alguna vez le sirvió un refresco o un café a bordo de un avión, doña Alejandra Barrales, porque cada día le salen más propiedades…Hoy se realizará la primera pasarela de los aspirantes a la nominación priista en Mazatlán, sólo estarán los cuatro que Emilio Gamboa Patrón palomeó, Meade, Osorio, Narro y Nuño. El primero no sale de la Iglesia en los últimos días rogándole a Dios que no se rompan las negociaciones sobre el TLCAN, porque de romperse es inminente una devaluación del peso de casi el 40 por ciento no la aguantaría la economía mexicana y sobre todo sus efectos para la población; los otros tres van también al recinto eclesiástico pero para rezar porque el peso de devalúe más de lo que está…En Tlalpan los mariachis callaron, alguien le recomendó a Claudia Sheinbaum que guardara silencio para ver su así la libra, pero va estar difícil porque los buitres andan a su alrededor…Entre los ex –colaboradores del ahora preso ex –gobernador de Tamaulipas que busca la policía está Manuel Muñoz Cano, hizo del Manuel Muñoz Rocha el presunto asesino intelectual de José Francisco Ruiz Massieu.

circuitocerrado@hotmail.com