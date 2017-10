Harvey Weinstein, del cielo al infierno por escándalo sexual

Los Ángeles. Uno de los más grandes escándalos sexuales en la historia de Hollywood ha llevado a una caída meteórica del cielo al infierno al otrora poderoso productor Harvey Weinstein.

El magnate del entretenimiento, al frente de las compañías Miramax y Weinstein, estuvo involucrado en más de 300 nominaciones al Oscar y ganó 80 estatuillas, incluidas cinco de mejor película.

Las acusaciones de abuso sexual a varias actrices le han traído ya la expulsión como miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood y la suspensión de su membresía en los BAFTA (Academia británica del cine).

El lunes se espera que enfrente una posible suspensión o expulsión tras una reunión de emergencia que ha convocado el Sindicato de Productores de América (PGA, por sus siglas en inglés).

La expulsión de la academia del Oscar es considerada una reprimenda histórica y pública sin precedentes al interior de la más importante organización del cine en Hollywood.

El movimiento marcó el último golpe en la sorprendente caída de Weinstein y, en términos simbólicos, equivale para muchos a una expulsión virtual de Hollywood.

Sólo un miembro más ha sido expulsado en los 90 años de historia de la Academia: Carmine Caridi, un actor que violó la política de la Academia al filtrar películas en redes sociales.

El detonante del escándalo público fueron reportes de The New York Times y New Yorker a principios de este mes cuando denunciaron que decenas de mujeres sufrieron de conductas indebidas y violaciones sexuales por parte del magnate.

Durante sus años al frente de Miramax y Weinstein Co., las películas de Weinstein incluyen éxitos como “Pulp Fiction”, “The English Patient”, “The Artist”, “The King’s Speech” y “Shakeaspeare in love”, entre muchas más.

A través de Miramax Films y Weinstein Co., ganó innumerables premios y convirtió a actores como Gwyneth Paltrow y Ben Affleck, y cineastas como Michael Moore y Quentin Tarantino en nombres conocidos.

Docenas de actrices y otros miembros de Hollywood rápidamente se unieron al coro de acusaciones, mientras numerosas celebridades y políticos reaccionaron al escándalo.

Weinstein negó de manera preventiva cualquier acusación al declarar al Hollywood Reporter: “La historia suena tan bien, quiero comprar los derechos de la película”.

El 5 de octubre de 2017 The New York Times publica su informe.

Hollywood se conmueve cuando se publica el informe, afirmando que Weinstein ha tenido una larga historia de conducta sexual indebida en las últimas dos décadas y ha resuelto ocho casos de supuestos acosos sexuales.

Después de emitir una declaración que decía, en parte: “Respeto a todas las mujeres y lamento lo que sucedió”, Weinstein anunció que tomaría una licencia de The Weinstein Co. (TWC) con efecto inmediato.

El 6 de octubre de 2017 Weinstein Co. ordena la investigación de acusaciones y dos días después Weinstein es despedido de su compañía. Después de una revisión, la junta directiva de TWC expulsa a Weinstein de la compañía que él mismo fundó junto con su hermano, Bob.

El 9 de octubre figuras como Julianne Moore, Meryl Streep, Emmy Rossum, Michael Keaton, Mark Ruffalo, Seth Rogen, Jessica Chastain y Kate Winslet entre otras estrellas comienzan a tuitear su indignación contra Weinstein y su apoyo a las mujeres afectadas.

El 10 de octubre el informe de New Yorker acusa que Weinstein agredió a varias mujeres.

Apenas cinco días después de que el New York Times publicara las alegaciones iniciales, el semanario neoyorquino publica una larga investigación de Ronan Farrow que acusa a Weinstein de nuevos incidentes, algunos involucrando a actrices como Rosanna Arquette, Mira Sorvino y Asia Argento.

En una pieza de seguimiento en el New York Times, las ganadoras del Oscar Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie también acusan a Weinstein de conducta sexual inapropiada.

Jolie declaró: “Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo, en cualquier país es inaceptable”. La exactriz y guionista Louisette Geiss acusó que Weinstein hizo avances no deseados hacia ella en el Festival de Cine Sundance de 2008.

En una declaración, la tercera esposa de Weinstein reveló que ella lo deja tras las acusaciones, diciendo: “Mi corazón se rompe por todas las mujeres que han sufrido un tremendo dolor por estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido”. Ambos habían estado casados desde diciembre de 2007 y tienen dos hijos juntos, India Pearl y Dashiell Max Robert.

Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC) anunció su rechazo a una donación de cinco millones de dólares que Weinstein había hecho para financiar un programa para cineastas.

El jueves pasado la policía de Nueva York y la policía de Londres anunciaron que abrieron una investigación criminal sobre los reclamos hechos contra el ejecutivo.

La lista de acusaciones sórdidas contra Weinstein crece por minutos. Hasta ahora cuatro mujeres afirman que Weinstein las manoseó sin su consentimiento y otras cuatro que se masturbó delante de ellas.

Entre las primeras, la modelo italiana Ambra Battiliana acudió a la policía. El caso no llegó a nada y Weinstein aseguró en su día que todo era un chantaje.

El comportamiento de Weinstein parece seguir siempre el mismo patrón. Reuniones de trabajo en habitaciones de hotel, preferiblemente el hotel Peninsula, en Beverly Hills, en las que el productor se insinúa insistentemente, o se presenta en bata, o sugiere que vayan a la cama a darse masajes mutuos.

Asia Argento, directora y actriz italiana, afirmó que Weinstein la forzó a prácticarle sexo oral. No lo había denunciado públicamente hasta ahora, asegura, porque temía que el productor “aplastara” su carrera como había hecho “con mucha gente antes”.

Varias actrices muy conocidas han decidido denunciar ahora públicamente el comportamiento de Weinstein. Mira Sorvino y Rosanna Arquette afirman en The New Yorker que no lo dijeron en su momento porque temían que el poderoso productor y distribuidor podía vetarlas para futuros proyectos y tenía fama de ser capaz de arruinar la imagen de alguien en la prensa colocando historias negativas.

Aunque puede ser difícil construir un caso penal contra Weinstein, su supuesto maltrato a las mujeres podría exponerlo a él y su compañía de cine y televisión a costosas demandas civiles, de acuerdo con abogados y profesores especializados en conducta sexual inapropiada.

“La responsabilidad potencial es significativa”, dijo Ann Fromholz, una abogada de Pasadena que ha manejado casos de acoso sexual.

Según la ley de California, Weinstein Co. podría ser responsable de las supuestas acciones de Weinstein, de acuerdo con Doug Silverstein, un abogado especializado en empleo y discriminación. “Están enganchados como él”, dijo.

Si una presunta víctima podría iniciar una demanda contra Weinstein, de 65 años, dependería, en parte, del estatuto de limitaciones aplicable. En California, el estatuto de limitaciones para agresión sexual civil es de dos años y en Nueva York es de tres años; Weinstein ha sido acusado de mala conducta en ambos estados.

NTX